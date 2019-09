«Basta deragliamenti» Un accordo per il tram

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIPADOVA Riorganizzare il lavoro dell'officina, aumentare l'organico del personale addetto alle manutenzioni e installare a bordo nuovi dispositivi per la sicurezza. Sono i tre impegni presi dai vertici di Busitalia durante l'ultimo tavolo con il sindacato Ugl, richiesto per discutere di come evitare un'altra lunga serie di incidenti del tram. Proprio ieri, intanto, alle 15.50 il mezzo si è fermato di nuovo a causa di un problema elettrico a Borgomagno: è ripartito dopo quaranta minuti. All'incontro di mercoledì scorso erano presenti...