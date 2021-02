(m.a.) Il procuratore capo Antonino Cappelleri, con l'obiettivo di evitare assembramenti al quarto piano della Procura pericolosi per eventuali contagi da Covid, ha ordinato di staccare l'energia elettrica ai tre distributori che erogano bevande calde, fredde e snack. La decisione è stata presa nella giornata di mercoledì, dopo che la dirigente addetta al rispetto delle norme anti coronavirus ha pizzicato cinque dipendenti della Procura chiacchierare davanti ai distributori: un vero assembramento. E così, personale amministrativo, magistrati e uomini della forze dell'ordine durante la pausa dovranno rinunciare al caffè delle macchinette. Ma qualcuno ha già individuato l'escamotage: la pausa caffè, per alcuni, è stata spostata al secondo piano del Tribunale dove i distributori di bevande e snack sono ancora attivi. La Procura, fino dall'inizio della pandemia, è stata sempre molto attenta ad evitare possibili focolai. A metà novembre dell'anno scorso, quando in Procura si erano avuti sette casi di positività, il procuratore capo Cappelleri ha agito nell'immediatezza per evitare di dovere chiudere gli uffici e quindi fermare l'attività. In una notte ha ordinato la sanificazione di tutti gli ambienti. Ma la stessa attenzione è stata dimostrata anche dalla presidente del Tribunale, Caterina Santinello, che ha invece chiesto e ottenuto dall'Ulss la possibilità di avere un paio di giorni alla settimana un punto controlli dove poter eseguire uno screening su tutti i dipendenti. Inoltre era stata eseguita una mappatura di tutti i lavoratori, per individuare chi poteva rimanere a casa per lavorare in smart working evitando così di alimentare un possibile contagio e mantenendo operativa la macchina della giustizia.

