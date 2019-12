BASSA

Fino alla tarda mattinata di ieri il maltempo ha imperversato anche sulla città della Rocca. Il Comune di Monselice ha dovuto persino far intervenire il Coc, il Centro operativo comunale, per il coordinamento e la gestione dell'emergenza.

Il sindaco Giorgia Bedin ha seguito l'evolversi della situazione. Moltissime le zone rimaste per lunghe ore senza corrente e numerose le strade finite sotto acqua. Nella frazione di San Bortolo, la situazione peggiore si è verificata in via Muraglie.

Alla strada allagata e al lungo blackout si è aggiunto il disagio dato dalla rete fognaria dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta, che, a causa dell'impianto di sollevamento, privo di gruppo elettrogeno, si è in parte riversata sulle strade, infilandosi anche al pianterreno di alcune abitazioni.

«Dal 2015 si conosce il problema di questa carente linea elettrica hanno fatto notare i cittadini sui social Ma ad oggi siamo a punto e a capo e i danni li subiscono i cittadini naturalmente, con la fogna che rientra in casa».

Sul posto sono accorsi i tecnici di Acquevente, per cercare di porre una soluzione al problema. Gli agenti della Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile sono stati impegnati in numerosi interventi in tutto il territorio comunale. In via Vanzo già nella giornata di sabato scorso era stato realizzato un bypass per lo straripamento di un fossato, ma ieri l'intervento è stato ripetuto, visto che una corsia della strada era letteralmente invasa dall'acqua.

Purtroppo l'ondata di maltempo ha portato nuovi problemi anche in via Cavallino. La strada, già soggetta ad importanti allagamenti, tanto da richiedere in passato l'utilizzo di gommoni per far uscire i residenti di casa, era stata oggetto di un grosso intervento tre anni fa, che pareva essere stato risolutivo. Invece ieri il primo tratto è andato nuovamente sotto acqua, a causa di uno straripamento del fossato. Sul posto è intervenuto pure il Consorzio per capire il perché si sia ripresentato il problema.

Altri disagi si sono verificati in via Piave, con blackout piuttosto persistenti, in zona industriale, dove si è registrato l'intervento dei vigili del fuoco per verificare la stabilità di alcuni pali della pubblica illuminazione, e pure in via Erbecé, la strada che porta al canile municipale. In questo ultimo caso sono stati fatti entrare in azione alcuni trattori per sistemare i fossi tracimati.

Anche il vento ha causato non pochi problemi in tutta la Bassa, con alcuni rami caduti e bidoni volati via dalle abitazioni. Fortunatamente, non si sono registrati particolari danni alle cose e neppure feriti.

ALBIGNASEGO

Ieri mattina i fossati lungo via Santo Stefano, a Carpanedo, non hanno più ricevuto a causa delle abbondanti piogge. La strada, completamente allagata, è stata chiusa al traffico. Sul posto i volontari della locale protezione civile e il sindaco, Filippo Giacinti. «Non abbiamo potuto far altro che attendere il regolare deflusso delle acque ha spiegato il consigliere delegato alla protezione civile, Daniele Maran Gli scoli, stracolmi, non drenavano in maniera corretta». Nel pomeriggio la situazione è tornata lentamente alla normalità. A livello i fossi lungo via dell'Industria, a Cornegliana. Ma qui non vi è stata alcuna tracimazione.

Camilla Bovo

Francesco Cavallaro

