I CONTROLLIPADOVA Tantissima gente sugli argini e nei parchi e troppe mascherine abbassate. E, in centro storico, sono scattate 3 multe per spostamenti non autorizzati. A essere sanzionato all'Arcella è stato invece un fumatore che non ha saputo resistere alla tentazione di una sigaretta in barba al distanziamento sociale. Al parco Brentelle, poi, sono intervenuti i Vigili perché un gruppo di ragazzi, nonostante i divieti, aveva organizzato...