(Sds) Proseguono a ritmo serrato in tutta la provincia i controlli nei locali e nelle attività commerciali per verificare il corretto utilizzo di Green pass e Super green pass. Controlli che vedranno impegnate le forze dell'ordine con in campo polizia di Stato, polizie locali dei vari comuni e carabinieri.

Il numero di irregolarità riscontrate si mantiene molto basso rispetto all'alto numero di verifiche. Tuttavia negli ultimi giorni in centro a Padova sono stati sanzionati il titolare e un dipendente di un locale. Quest'ultimo, che è peraltro il figlio del proprietario e che lavora con il padre, era dietro al bancone ma non aveva mai ottenuto la certificazione verde. Inevitabile per lui la multa, ma anche per il genitore dal momento che, in quanto titolare, era tenuto a richiedere il pass.

Giovedì sera invece un controllo congiunto di questura e polizia locale aveva portato a tre analoghe sanzioni nei confronti di tre clienti del Mc Donald's in stazione, due studenti senza carta verde e uno straniero che invece aveva un Green pass emesso all'estero e non riconosciuto in Italia.

Gli accertamenti proseguono quotidianamente non solo in bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie, ma anche all'interno di negozi, nelle palestre e centri sportivi e pure a bordo dei mezzi pubblici, nelle stazioni e alle fermate degli autobus dal momento che ora la certificazione è obbligatoria sia in bus che in treno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA