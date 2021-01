Continuano i controlli a tappeto in tutta la provincia per verificare il rispetto della normativa anti-Covid.

Mano pesante delle forze dell'ordine a Legnaro dove domenica sera i carabinieri della stazione locale hanno sanzionato il titolare del bar Chapeau di via Romea e sei clienti pizzicati a consumare bevande sia all'interno che all'esterno del locale. Il bar è stato sottoposto a chiusura per 5 giorni. I multati dovranno pagare un verbale di 400 euro ciascuno (150 euro se pagati entro 5 giorni). Dell'operazione è al corrente il sindaco Vincenzo Danieletto che commenta: «Per una settimana abbandonate anche con l'ausilio della Polizia locale siamo andati al bar di via Romea per invitare la proprietà a seguire le regole anti Covid-19 in maniera precisa al fine di tutelare la propria salute e quella degli altri. Mi auguro - ha concluso - che una volta superati questi cinque giorni la situazione torni alla normalità. C'è bisogno di rispettare le regole per tornare tutti a sorridere il prima possibile».

Situazione analoga a Tombolo in via Montale al bar Esse'n. Nei guai il gestore cinese di 35 anni sorpreso a servire alla clientela nonostante le restrizioni. Anche in questo caso oltre al verbale sono scattati cinque giorni di chiusura del locale. (C. Arc.)

