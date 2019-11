Bandiere vietate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROVVEDIMENTIPADOVA Le foto scattate automaticamente quando i tifosi passano il tornello con il biglietto nominale e i filmati del circuito interno di videosorveglianza. La questura di Padova sta incrociando questi due elementi per identificare e multare chi domenica pomeriggio durante Padova-Rimini ha portato dentro lo stadio Euganeo cinque bandiere con il Leone di San Marco, simbolo della Regione, esponendole in Tribuna Fattori. La polizia lavora anche per individuare i tifosi pisani che l'altro ieri sono entrati in curva a Cittadella...