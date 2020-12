LA VITA IN PAESE

TREBASELEGHE Alessandro Pontin non andava a messa ma, prima del Covid, frequentava l'oratorio della parrocchia del paese, a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe, la domenica con i figli, quando lo andavano a trovare a week end alternati nella loro casa d'infanzia.

Tutta la popolazione è sotto choc: l'amministrazione comunale per oggi ha proclamato un giorno di lutto cittadino. Le bandiere saranno a mezz'asta, alla sera si spegnerà l'albero di Natale e tutte le luminarie.

Il sindaco Zoggia, vista l'impossibilità di organizzare una fiaccolata per le vie del paese causa le restrizione anti-assembramenti per l'emergenza da coronavirus, ha chiesto a tutti i concittadini trebaselicensi di accendere un lume e di esporlo fuori dalle finestre delle proprie case sia questa sera che domani.

Intanto ieri mattina alle 11.30 si è osservato anche un minuto di silenzio all'istituto Newton Pertini di Camposampiero dove la figlia maggiore di Alessandro Pontin, Francesca, 15 anni, frequentava la seconda E dell'ex Itis, indirizzo biotecnologie: «Sto vivendo un momento di disperazione profonda - confessa la dirigente scolastica Chiara Tonello - Il nostro istituto è stato falcidiato da tre lutti in breve tempo: Sara in un incidente stradale, Anna tradita dal suo cuore ed ora Francesca per opera di suo padre. Ho invitato tutti i ragazzi della scuola (circa duemila) ad esprimere i loro sentimenti e la propria rabbia e tensione. Ho dato disposizione a tutti i miei insegnanti di permettere agli studenti, anche in forma anonima, di scrivere i dubbi e il dolore che li stanno assalendo e la loro frustrazione per affrontare tragedie come questa di S. Ambrogio, proprio per lenire questo dolore assolutamente ingiustificabile. Domani (oggi, ndr) una psicologa entrerà nella classe di Francesca, una studentessa a detta di tutti i suoi docenti serena, garbata e sempre con il sorriso tra le lebbra. Uno spazio ascolto, comunque, è a disposizione per chiunque ne faccia richiesta. Il 2020 per me e per la scuola è stato molto pesante».

Pietro invece frequenta l'ultimo anno delle scuole medie a San Giorgio, dove ora abita con la madre, anche nella sua scuola si stanno organizzando iniziative per aiutare i compagni a comprendere questa tragedia.

Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

