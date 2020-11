Torna in campo il Comitato 18:01, associazione recentemente costituita da commercianti, per la maggior parte titolari di locali pubblici, e gestori di palestre, che venerdì scorso ha organizzato ad Abano davanti all'ex hotel Orologio una manifestazione di protesta contro le disposizioni che li obbligano alla chiusura, parziale alle sei di sera o totale, delle proprie attività. Divieto contestato da chi ha speso tempo e soldi, durante il primo confinamento, per metterle in sicurezza e ora deve abbassare le serrande. Saranno infatti presenti oggi, a partire dalle 18,45, in Piazzale Stazione a Montegrotto, di fronte allo scalo ferroviario delle Terme Euganee. «Questa è una città spiegano gli organizzatori che viene pugnalata a colpi di Dpcm. A tutti noi si stringe il cuore nel vederla morire giorno per giorno». Nel corso della manifestazione è prevista l'apposizione di una bandiera bianca nelle vicinanze dello scalo dei convogli. «La alziamo metaforicamente contro un governo che vuole schiacciare sempre di più le libertà individuali». Ogni partecipante riceverà una candela e quindi sosterà in silenzio di fronte alla stazione. «Questo concludono i rappresentanti del comitato per manifestare contro il lugubre silenzio che è sceso sulla nostra città».

Eugenio Garzotto

