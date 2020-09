IL PROCESSO

PADOVA Il reato di bancarotta è costato una condanna a dieci anni ai tre imputati. Ieri, davanti ai giudici del Tribunale collegiale, come richiesto dal pubblico ministero Roberto Piccione, a Stefano Zambonin 61 anni di Polverara è stata inflitta una pena di 4 anni, mentre a Romina Franchin di 54 anni e a Giuseppe Franchin di 58 anni, entrambi di Polverara, hanno rimediato tre anni a testa. Non è stato invece processato, perchè non rintracciabile, il romeno di 52 anni Radu Daniel Avram considerato dagli inquirenti una testa di legno. Zambonin in concorso con Romina Franchin distraeva le risorse aziendali mediante la sottoscrizione, in data 15 marzo del 2010, di un contratto di affitto di azienda ad Atlantic Vending Machines Sas di Romina Franchin, per un corrispettivo irrisorio e solo in parte corrisposto. In questo modo rendeva di fatto inattiva la società. Ancora Zambonin, questa volta in concorso con Giuseppe Franchin, sempre nel 2010 distraeva risorse aziendali e in particolare noleggiava a favore della società Immobiliare Atlantic Srl un auto modello Volvo senza percepire il dovuto corrispettivo. Infine ancora Zambonin, insieme al romeno Avram, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto sottraevano i libri e le altre scritture contabili avendo Avram consegnato al curatore solo in minima parte la documentazione. Entrambi dal 2009 al 2010, e fino al maggio del 2011, non consentivano la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Zambonin agiva in qualità di legale rappresentante, dal 1999 al 2011, della società fallita Hirontech Srl con sede in via Savonarola a Padova. Il cui legale rappresentante dal 2011 è diventato il 52enne romeno sparito nel nulla.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA