Un aiuto concreto a sostegno del volontariato sanitario. È l'iniziativa di Banca Prealpi SanBiagio, lo storico Istituto di credito con sede a Tarzo nel cuore delle Prealpi trevigiane (con un'importante area di attività anche nell'Atestino), che ha deciso di donare 60mila euro alle associazioni di volontariato del territorio attive nell'ambito sanitario e dell'assistenza delle persone più deboli. A beneficiare di quest'iniziativa potranno essere le associazioni già clienti della Banca appartenenti al settore e operanti sul territorio di competenza dell'Istituto cooperativo di Tarzo, che comprende le province di Treviso, Venezia, Belluno, Padova e Udine. Il contributo potrà fornire un valido supporto per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, strumentazioni, e anche carburante per i mezzi di trasporto. Le domande per poter beneficiare del contributo dovranno essere presentate entro il 15 dicembre presso le filiali della Banca, secondo le modalità previste dalle procedure riguardanti le richieste di contributi liberali, consultabili sul sito (https://www.bancaprealpisanbiagio.it/territorio/contributi/). Le richieste dovranno essere accompagnate da un report che descriva la tipologia del servizio di volontariato offerto dall'associazione e il bacino territoriale di riferimento.

