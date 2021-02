Una classe di 21 bambini dell'istituto comprensivo Parini di Camposampiero da oggi è in quarantena, a casa per una decina di giorni, in quanto un loro compagno è risultato positivo al covid. La dirigente scolastica Giovanna Ferrari assicura che gli studenti della classe delle elementari seguiranno regolarmente le lezioni da casa in modalità didattica a distanza. Fuori dai cancelli della scuola Cesare Battisti ieri alcune bambine e genitori erano visibilmente contrariati per la quarantena obbligatoria e l'impossibilità di tornare nei prossimi giorni in classe ma con le nuove direttive regionali anti Covid in vigore dallo scorso 4 gennaio la prassi da seguire non prevede eccezioni. Tranquilla e serena è la preside dell'istituto. «Il distanziamento e le mascherine funzionano - afferma la dirigente scolastica - Il problema è che i nostri allievi vengono contagiati in famiglia dove le difese dal virus inevitabilmente si allentano. Ieri la mamma del bimbo positivo ci ha inviato una mail e noi abbiamo subito avvertito le famiglie della quarantena obbligatoria per tutti. Fra 10 giorni tutti gli studenti si faranno il tampone e se negativo potranno ritornare in classe. Capisco il disagio dei genitori - aggiunge la dottoressa Ferrari - ma con il dispositivo di quarantena da parte del servizio di igiene pubblica dell'Ulss i genitori potranno chiedere il congedo parentale straordinario».

L.Ma.

