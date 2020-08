Piccoli detective a caccia di prodotti intrusi tra i banchi dei produttori agricoli. E' l'iniziativa promossa da Donne Impresa Coldiretti Veneto per promuovere il progetto di educazione alimentare che a settembre riprenderà nelle aule scolastiche sia virtuali che fisiche.

Da Rovigo a Belluno passando per Padova e in tutte le province l'appuntamento con la vendita diretta a km zero diventa occasione di gioco grazie all'animazione dei tutor della spesa. Per tutto il mese di agosto, i bambini avranno la possibilità di fare gli investigatori cercando tipicità locali e riconoscendone le caratteristiche evitando i trabocchetti per non incorrere in penalità. Un percorso a punteggio che alla fine prevede premi e riconoscimenti anche ai genitori.

«L'iniziativa - spiega Chiara Bortolas presidente di Donne Impresa - è propedeutica alle lezioni in programma nelle scuole per far crescere tra le nuove generazioni una cultura del territorio legata alla natura e alle specificità di ogni stagione. Sono 10mila gli studenti coinvolti ogni anno e nonostante l'emergenza sanitaria i numeri sono stati confermati grazie alle operatrici didattiche che on line hanno garantito gli interventi formativi a distanza. Campagna Amica è in città al mercato coperto di via Vicenza il mercoledì pomeriggio e alla Mandria davanti al Borgo. Il martedì pomeriggio è al Forcellini.

