CAMPOSAMPIERO La scuola materna del capoluogo chiusa per il Covid. In difficoltà le quasi 200 famiglie dei bambini dai 3 ai 6 anni che la frequentano. La Umberto I, infatti, non aprirà i battenti fino al 5 febbraio per osservare una quarantena preventiva per diversi casi di contagio sia fra le insegnanti come fra i bambini. La decisione presa su indicazione del Sisp, il servizio igiene e sanità pubblica, è stata adottata per evitare che possa diffondersi il virus. «Finora - spiega il presidente della scuola materna parrocchiale don Claudio Bosa - , grazie a tutti gli accorgimenti presi come il distanziamento fra le persone, la separazione dei gruppi di bambini, i turni separati a pranzo, la misurazione della temperatura e l'igienizzazione costante, non erano stati riscontrati casi. Tuttavia, dopo i primissimi contagi e nonostante la chiusura delle classi coinvolte, considerato il livello di trasmissibilità attuale, ha prevalso la linea indicata dai sanitari di bloccare il diffondersi chiudendo la scuola. Con dispiacere - ammette il parroco di Camposampiero don Claudio - sono stati lasciati a casa tutti i bambini e questo ha sicuramente provocato un grande disagio alle famiglie. Confidiamo che questo provvedimento blocchi il diffondersi e si possa poi concludere l'anno scolastico serenamente». Dunque, a causa del focolaio nella scuola Umberto I di via Trento e Trieste tutti i 190 tra bambini e insegnanti della materna sono costretti rimanere in casa per una decina di giorni. Non è stata una decisione facile per chi gestisce il centro: dall'incontro tra la coordinatrice della scuola e don Claudio Bosa, presidente dell'asilo, c'è stata la consapevolezza che il male minore era chiudere per ripartire appena possibile in sicurezza. Del provvedimento sono state informate tutte le famiglie e anche gli amministratori comunali, non fosse altro perché il comune fornisce il trasporto scolastico, di conseguenza anche questo sospeso: «Condivido la scelta della direzione scolastica - afferma la sindaca di Camposampiero Katia Maccarrone -. Non ci sono alternative a chiudere la scuola. La situazione non era per nulla rassicurante e i casi di positività avrebbero potuto aumentare a dismisura». A seguito dell'ordinanza regionale che impone la quarantena fin dal primo caso di positività, per l'assessore alla pubblica istruzione Lorenza Maria Baggio la scelta di chiudere era obbligata nonostante le inevitabili conseguenze: «La misura drastica purtroppo impegna le relative famiglie ad organizzare a casa la custodia dei bambini, modificando la disponibilità lavorativa di mamme e papà - afferma l'assessore comunale - ma è evidentemente necessaria per contenere i possibili contagi in un ambiente dove i bambini non indossano la mascherina protettiva. Il trasporto scolastico per i bambini della scuola che ne usufruiscono è stato ovviamente sospeso, ma continua il suo servizio per i bambini di Rustega e Camposampiero che frequentano la scuola dell'infanzia Arcobaleno, essendo organizzato con tutte le precauzioni: le mascherine chirurgiche indossate dai piccoli e fornite dal Comune, il distanziamento fisico e la sorveglianza dei preziosi accompagnatori. I bambini della materna del capoluogo prima di rientrare dovranno fare il tampone». Alla notizia di una scuola che chiude, finalmente una che riapre in presenza: il Newton Pertini da lunedì prossimo aprirà i cancelli e le aule al 50% degli studenti in presenza, con turnazione opportunamente organizzata fino al 20 febbraio. Il comune, in accordo con la scuola, la provincia e la polizia locale e su sollecitazione del Prefetto, ha rivisto il servizio del trasporto pubblico per l'esercito di 2027 studenti che torna tra i banchi di scuola.

