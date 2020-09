CRIMINALITÀ

PADOVA Recuperati i libri rubati dalla banda di ladri acrobati che avevano messo a segno un furto milionario in stile mission impossible che ha colpito al cuore l'Antiquario librario Bado&Mart con sede in Ghetto a Padova. Grazie ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, in collaborazione con la Metropolitan Police di Londra e la polizia nazionale romena, hanno condotto le indagini che hanno portato alla scoperta degli antichi volumi nella contea di Neamt.

Già a gennaio i carabinieri avevano individuato e portato in cella il boss dell'organizzazione angloromena che, tra i vari volumi, aveva rubato anche un Goya del 1500 che fino a poco prima del furto era tra gli scaffali del negozio di via Soncin.

LA VICENDA

L'Antiquario librario del Ghetto aveva inviato cento libri antichi, che valevano un milione di euro, a Londra nel gennaio 2017. Poi, da lì, sarebbero stati spediti in California, diretti a una fiera internazionale dedicata ai collezionisti, nella speranza di fare dei buoni affari. Invece, i ladri acrobati glieli hanno rubati durante il pit stop inglese. Tre anni esatti dopo era finito in cella il quarantenne rumeno, appartenente a un'organizzazione criminale dedita alla commissione di furti in Gran Bretagna. Ora, finaolmente anche il bottino, o parte di questo, è stato ritrovato.

LA TESTIMONIANZA

Ma ancora i proprietari della Bado&Mart, al momento a Parigi per una fiera, non possono cantare vittoria. «Ci ha chiamato qualche giorno fa la polizia inglese - spiega Alessandro Bisello che lavora fianco a fianco della titolare Natalina Bado - ora dovranno fare l'inventario e poi vedremo se ci saranno anche tutti i nostri libri. Speriamo bene».

D'altro canto all'epoca dell'arresto della banda lo stesso Bisello aveva spiegato: «È stato un vero colpo per noi. Ci ha messo in ginocchio. Era la fine di gennaio 2017 quando spedimmo un centinaio di libri antichi, tra cui una copia dei Capricci di Goya. Dovevano passare per Feltham nel Regno Unito per poi essere inviati a San Francisco. Lì dovevano essere sdoganati ed erano stati inviati con un corriere espresso. Una settimana dopo ci telefonarono per dirci che i ladri si erano calati dall'alto con delle funi senza far scattare gli allarmi e ne avevano rubati 65».

Un disastro: quello che doveva diventare un affare si era trasformato in una catastrofe, con un buco da un milione di euro. I libri, di notevole qualità e rilevanza storica, dopo il rocambolesco furto erano stati immediatamente inseriti nella Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, la più grande banca dati di opere d'arte rubate al mondo, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Al termine di tutti gli accertamenti i beni recuperati saranno restituiti ai legittimi proprietari.

Marina Lucchin

