LA SOLIDARIETÁ

SELVAZZANO Il Coronavirus non ferma la solidarietà dei Babby Bike per i bambini di Oncoematologia Pediatrica di Padova, e se quest'anno non è possibile pedalare tutti assieme il 24 dicembre come da tradizione vestiti da Babbo Natale, lo si può comunque fare in questi giorni singolarmente o in compagnia. A lanciare l'edizione speciale della Babby Bike, Enrico Ravazzi, storico coordinatore del comitato organizzatore della manifestazione che quest'anno compie 10 anni, che da giorni pedala lungo il percorso che tocca i comuni di Selvazzano, Teolo e Abano Terme. In sella alla sua bici, e rigorosamente vestita di rosso, anche Giovanna Rossi, sindaco di Selvazzano, che ha pedalato assieme alle consigliere comunali Giulia Bonisolo e Michela Barbiero.

«Quest'anno di emergenza la tradizionale Babby Bike della vigilia di Natale, l'amato biscione rosso che attraversa il nostro territorio, viene spostata all'anno prossimo ha detto il sindaco Rossi -, ma si può comunque contribuire facendo il giro in bici in solitaria o con pochi amici, sempre seguendo le indicazioni per la sicurezza, comperando il vestito di Babbo Natale e la placca ufficiale nei punti vendita. Io l'ho fatto sabato scorso ed è stato bellissimo: movimento all'aria aperta, profumo di festa, auguri e sorrisi sapendo che tutto il ricavato della manifestazione va a sostenere il lavoro dell'associazione Team for Children per realizzare tanti progetti in Oncoematologia Pediatrica di Padova. Anche nell'era Covid è Natale e a maggior ragione pedaliamo per i bimbi ammalati sperando che il nuovo anno porti loro salute e serenità».

LA MODALITÁ

Il comitato organizzatore ha cercato in tutti i modi una soluzione, e dopo riunioni, sopralluoghi e video call si è pensato ad una edizione dove l'invito è quello di seguire il percorso suggerito, in uno dei giorni di dicembre, vestiti da Babby Bike. Il vestito può essere acquistato online, o in uno dei punti vendita completo della placca ufficiale per la bici marchiata BabbyBike 2020 Virtual Edition. La raccolta fondi quest'anno propone anche la vendita del panettone di Team For Children, il portachiavi o la placca bicicletta singola. Un modo diverso per partecipare e allo stesso tempo regalare un piccolo gesto a favore dei bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova. C'è poi anche il concorso: basta scattate una foto per raccontare la propria Babby Bike e inviarla alla pagina facebook con un messaggio.

Barbara Turetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

