B&b abusivo nella torre Belvedere: c'erano nove cinesi senza documenti

PADOVA Un appartamento riadattato a bed & breakfast con16 posti letto, comodo alla stazione e a pochi passi dal centro. Così veniva descritto su diversi siti cinesi il tugurio scoperto ieri mattina dalla polizia nella torre Belvedere che affaccia su piazzale Stazione. Un locale abusivo, in cui erano stipate 17 persone tra cui nove clandestini, ora colpiti da denuncia e decreto di espulsione.

Non si è invece fatto trovare il tenutario dell'alloggio, mentre ulteriori accertamenti sono in corso per risalire al proprietario dell'immobile. A far emergere l'attività abusiva è stato un controllo degli agenti delle Volanti dopo aver fermato un cinese irregolare. Ne è nata un'indagine più approfondita per capire dove alloggiasse e il dubbio ha trovato soluzione poco dopo: aveva trovato sistemazione nel grattacielo, noto per la presenza di numerosi stranieri e altri appartamenti trasformati in b&b che sono in realtà pensioni a pagamento per irregolari. Esattamente questo si sono trovati davanti gli agenti all'ottavo piano: l'assetto delle stanze era stravolto, dentro erano stati eretti muri in cartongesso ricavando nove camere con 16 posti letto. Alloggi di fortuna in condizioni igieniche precarie, oltre che privi delle più basilari accortezze sulla sicurezza.

Un vero e proprio albergo senza alcuna autorizzazione, le cui fila erano tenute da un cinese che di fatto lo gestiva e che al momento del controllo non era in casa. L'orientale rischia ora guai grossi perché dal quell'attività illecita traeva un guadagno: ciascun ospite versava 5 euro a notte. Durante il blitz sono stati trovate 17 cinesi, di cui nove irregolari, privi di documenti. Di questi ultimi, tre donne sono finite in questura per il fotosegnalamento, sono stati denunciati e l'Ufficio immigrazione ha emesso nei loro confronti un decreto di espulsione.

