L'INDAGINE

PADOVA Preoccupazioni, rischi e necessità. Ma anche opportunità, supporto, futuro e, perché no, fiducia. Sono queste alcune parole chiave dello studio Covid e interventi a sostegno delle imprese, realizzato da Ipsos Italia su richiesta della Camera di Commercio e i cui risultati sono stati illustrati ieri nel corso di una tavola rotonda al Centro Conferenze della Stanga. Il sondaggio, effettuato tra aprile e maggio, ha preso in esame un campione costituito da 200 aziende padovane (il 28% della città e il 72% della provincia), per fare il punto sulla situazione provocata dalla pandemia e per appurare la rispondenza tra i Decreti del governo e le esigenze degli imprenditori. Durante l'incontro è stato messo a fuoco anche come l'ente camerale e le altre istituzioni possano ora supportare le aziende. I lavori sono stati coordinati dal professor Paolo Gubitta dell'Università e al tavolo si sono alternati numerosi relatori, tra cui l'assessore regionale Roberto Marcato, il presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono, il sindaco Sergio Giordani, il presidente della Fondazione Cariparo Gilberto Muraro e il numero uno della Provincia Fabio Bui, mentre i dati sono stati presentati da Ferdinando Pagnoncelli, ad di Ipsos.

Dalle risposte risulta che 8 aziende su 10 del territorio padovano hanno avuto conseguenze negative a causa della pandemia: 5 su 10 hanno registrato un calo delle attività, mentre 3 su 10 hanno dovuto addirittura chiudere temporaneamente, a fronte di un 3% che ha aumentato gli affari. Il contesto di crisi sembra aver attivato una maggior propensione delle imprese sia nei confronti dell'export (la percentuale è raddoppiata toccando quota 22%) che finora era stata scarsa con una sola ditta su 5 impegnata su questo fronte, ma soprattutto nei confronti dell'e-commerce che ha già visto alcune aziende attivarsi rispetto ai dati raccolti solo 6 mesi fa: la percentuale degli interessati sale dal 12 al 22%.

LE VALUTAZIONI

Per quanto riguarda il giudizio sulla gestione sanitaria, la maggioranza delle aziende promuove a pieni voti la Regione, ritenendo che abbia adottato misure efficaci per contenere i contagi. Anche la valutazione sul Governo è positiva, anche se ritenuta meno incisiva rispetto a quella dell'ente presieduto da Luca Zaia. Gli imprenditori sono consapevoli del fatto che le ripercussioni del coronavirus si sentiranno almeno sino all'inizio del prossimo anno, ma che richiederà più tempo tornare a una normalità sanitaria piuttosto che a quella economica.

Sempre nell'analisi dei dati da un'ottica strettamente economica, regna il pessimismo (solo 1 imprenditore su 10 si dichiara ottimista), con un livello di minaccia percepito per le ripercussioni nel post quarantena elevato: 39% personale e 58% per le aziende. La preoccupazione è massima pensando all'Italia, mentre il suo livello diminuisce man mano che si passa ad una dimensione territoriale e successivamente individuale, lavorativa, o personale. E fra i timori più sentiti ci sono la carenza di liquidità e una difficoltà nel recuperare i crediti, la perdita di commesse e il dubbio di non ritrovare alcuni clienti.

LE OPPORTUNITA

Poche le opportunità percepite. Quella più concreta appare la spinta per la digitalizzazione. Le aziende, poi, chiedono con forza una semplificazione della burocrazia, ma anche un'attenta vigilanza sul rispetto delle regole. Quattro su 5, poi, sono a conoscenza del Decreto Cura Italia, ma 3 su 4 lo ritengono poco adeguato.

In generale, secondo gli intervistati, i provvedimenti favoriscono soprattutto i dipendenti delle grandi aziende private e delle piccole e medie imprese, oltre ai lavoratori della Pubblica amministrazione. Il supporto alle aziende e ai liberi professionisti è considerato meno incisivo, ma equilibrato tra le due categorie professionali. Anche da un punto di vista territoriale i provvedimenti favoriscono le aziende indipendentemente da dove hanno sede: le regioni più colpite dal virus, tra cui il Veneto, non hanno avuto attenzioni particolari dal Governo. I provvedimenti di maggior interesse per le aziende riguardano gli ammortizzatori sociali per i dipendenti, il fondo di garanzia sui prestiti e il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Si aggiunge poi la sospensione di rate di finanziamenti e mutui per le aziende che hanno attivi tali strumenti.

I PRESTITI

Otto aziende su 10 sono potenzialmente interessate a ottenere prestiti (6 su 10 utilizzando il fondo di garanzia). La quasi totalità pensa di rivolgersi alla propria banca di riferimento, confermando di avere con essa un rapporto fiduciario. La Camera di Commercio può venire incontro alle esigenze delle proprie aziende soprattutto tramite bandi che permettano di coprire le spese vive di gestione, come le bollette. Di interesse, ma meno prioritari per le imprese, sono i bandi per favorire l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Infine, è ritenuto utile un supporto del sistema camerale all'export.

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA