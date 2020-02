AZIENDE AGRICOLE

VO'Il Coronavirus ferma anche il vino, ma non le donne. Indomite, tenaci, infaticabili le imprenditrici agricole non si arrendono al confino per una epidemia tanto misteriosa quanto inarrestabile. E se il Covid 19 sigilla botti e svuota i ristoranti dei Colli, eccole sui campi, come soldati, per le legature della vite aspettando stagione migliore, e almeno un raggio di sole. Come Annalisa Dal Bosco, 62 anni, titolare dell'azienda Villa Albertini a Vo'. Otto ettari di terreno e vini come il fior d'arancio, il serprino, il pinot bianco o il prosecco. Ieri era lì, nella sua tenuta, lontana dal bilancio di vittime e sopravvissuti, untori, infettati, immuni reali o presunti, scenari apocalittici e controffensive scientifiche. «Il vero problema è economico - afferma Annalisa -. Da venerdì scorso fermate tutte le vendite del vino, stop ai mercati di Campagna amica. Cosa altro possiamo fare se non aspettare che passi? Siamo stati sfortunati, in un posto come il nostro, fuori dal mondo. Eppure. Non so in città, ma anche nei campi non si vede nessuno. Io però lavoro sul mio terreno».

Come segnala la Coldiretti, negli Euganei le aziende agricole sono 277. Si tratta soprattutto di cantine con 600 ettari complessivi coltivati a vigneto, agriturismi, fattorie didattiche e qualche allevamento per un fatturato totale 30 milioni di euro. Però la terra non concede troppe deroghe, se non al meteo: bisogna potare, curare gli animali, preparare il terreno, consegnare i prodotti, virus o non virus. Ed è indubbio - aggiunge l'associazione - che la battuta d'arresto per le attività collaterali di accoglienza, ospitalità, ristorazione e degustazione segnerà inevitabilmente il bilancio aziendale.

Però non molla, anche tra mille pensieri, Marika Zanuso, 45 anni, titolare dell'azienda San Nazario, a Vo': quattordici ettari di vigneto disposti a mezzaluna. Un progetto in omaggio all'ambiente, vino rigorosamente biologico come è vegetariana la cucina nell'annesso ristorante. «Ho saputo dei primi contagi da una mia amica al telefono - racconta -. Non ci credevo, pensavo che fosse una bufala. Per l'indomani aspettavamo 40 persone, una comitiva austriaca. Avevamo già preso tutto per il pranzo. Abbiamo dovuto disdire. E poi, chi viene a mangiare qui acquista anche il vino. Un circuito di vendita, ma ormai è tutto bloccato. Ci sentiamo come lebbrosi, ha paura di noi anche chi abita nei paesi confinanti. Ci guarda con sospetto. Ma penso alla Cina, siamo un tutt'uno anche con chi vive là. Passerà pure questa. Intanto mi occupo delle nostre viti e della legatura».

Monica Toniolo Pescarolo, 35 anni, agrichef, non può attraversare la strada e andare a lavorare. O meglio, abita a Lozzo Atestino, a due chilometri neppure dall'agriturismo di famiglia, Ai colli. Il fatto è che l'azienda è appena dentro i confini di Vo', l'epicentro del contagio ormai blindatissimo. Una camionetta dell'Esercito lo sta a ricordare: vietato uscire e entrare. «L'umore non è dei migliori - rivela Monica -. Non posso raggiungere i miei, l'agriturismo è chiuso da venerdì scorso. Avremmo dovuto consegnare il vino e l'olio che produciamo sia in Piemonte che in Lombardia, e non possiamo. Abbiamo già ricevuto numerose disdette per il ristorante, ma non mi preoccupano i 15 giorni di quarantena, temo piuttosto le ripercussioni per la nostra attività dopo questo periodo di isolamento. Spero che si possa tornare presto alla normalità. Però mia mamma è lì, in azienda, e non ci possiamo vedere. Pulisce e cerca di tenersi in attività. Quanto al test per il Coronavirus io sono in attesa, va fatto prima a tutti gli abitanti di Vo', poi tocca a noi». Ma Monica non si rassegna, cucina in casa e con coraggio attende ai margini dell'impossibile.

Donatella Vetuli

© RIPRODUZIONE RISERVATA