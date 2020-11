L'INIZIATIVA

MONSELICE Le aziende agricole e gli agriturismi della provincia padovana si sono organizzati per far fronte alla seconda ondata del Covid-19. Sono infatti trentacinque le attività che ad oggi hanno aderito all'iniziativa di Cia Padova per la consegna a domicilio dei prodotti tipici padovani. Basterà un semplice click per accedere al portale messo a punto da Cia Padova (https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/home-page/veneto/padova) con l'elenco delle aziende agricole e degli agriturismi pronti a consegnare direttamente nelle case dei clienti prodotti freschi, garantiti e genuini. Si aprirà allora una vera e propria vetrina virtuale con le eccellenze del territorio: vini sfusi e in bottiglia, ortofrutticoli di stagione, farina di grano antico, pane, pasta, grissini, biscotti, farina per la polenta. E poi ancora: salumi insaccati, carni, uova, formaggi, ma anche piante da orto, aromatiche, fiorite, grasse, da interno, aloe vera e arborescens. L'intera operazione viene svolta nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal Governo al fine di contenere la diffusione del Covid. E la sicurezza, del resto, con questa iniziativa è garantita a 360 gradi. Anzitutto tutti i prodotti sono certificati. Poi, per garantire i consumatori ed evitare le truffe, al momento dell'acquisto sarà consegnata una parola d'ordine da utilizzare al ricevimento della spesa. «Pure in occasione di questa ondata osserva il presidente di Cia Padova, Roberto Betto la filiera agroalimentare non si può e non si deve fermare. Gli imprenditori agricoli stanno dimostrando un grande senso di responsabilità nei confronti della comunità. Stiamo lavorando costantemente per fornire un servizio utile, con particolare attenzione ai soggetti più fragili e a rischio come gli anziani». Il servizio di consegna a domicilio andrà anche a beneficio delle centinaia di famiglie in isolamento fiduciario. «Nel predisporre tale progetto abbiamo pensato pure a loro: non hanno la possibilità di muoversi da casa, nemmeno per fare la spesa. continua il presidente Betto -. Desideriamo manifestare così tutta la nostra vicinanza. Grazie all'iniziativa intendiamo rafforzare un legame importante tra i produttori agricoli e le famiglie stesse. Un nuovo patto che sigliamo, idealmente, in questo contesto di emergenza sanitaria». Per poter concretizzare questo progetto e offrire il servizio al territorio Cia ha potuto contare sulla collaborazione delle sue associazioni: al femminile (Donne in Campo), giovani (Agia), pensionati (Anp), per la vendita diretta (la Spesa in Campagna) e agrituristica (Turismo Verde).

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA