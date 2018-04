Azienda Zero assegna un tesoro al territorio padovano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REGIONEPADOVA Degli oltre 149 milioni che verranno gestiti da Azienda Zero, 26 milioni e 774 mila euro sono stati assegnati all'Ulss 6 Euganea e 20 milioni 461 mila euro all'Azienda ospedaliera di Padova.Il tavolo del ministero dell'Economia e delle Finanze per gli adempimenti regionali sulla spesa sanitaria, ha convocato la Regione e ha accertato la condizione di equilibrio del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2017.«Avanti così, con la gestione virtuosa del buon padre di famiglia basata sull'auto applicazione dei costi...