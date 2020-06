IL GESTO

BORGORICCO È stato sanificato ieri mattina in appena mezzora il Parco dei Pensieri, la grande area verde, di circa 35 mila mq, situata nel centro del capoluogo.

Un'operazione lampo, se si considera che sono stati bonificati non solo le giostrine e gli attrezzi per il fitness ma tutta la zona, viali, alberi, panchine e aiuole compresi. L'impresa è stata possibile grazie a speciali dispositivi di sanificazione, efficaci anche contro il covid 19, donati da Idrobase Group al comune di Borgoricco nel corso della stessa mattinata di ieri. Presente per seguire la prima pratica dimostrazione sul campo, il presidente della multinazionale borgoricchese, leader nella produzione di macchinari nel mercato dell'acqua in pressione, Bruno Ferrarese che ha seguito di persona tutte le operazioni fino alla consegna finale di diverse apparecchiature: un generatore di nebbia per la sanificazione di grandi superfici, come gli spazi esterni e le grandi sale riunioni della sede municipale, e due attrezzature più piccole in grado di arrivare negli angoli più angusti.

«Questo è solo un antipasto ha dichiarato Bruno Ferrarese Ci sono altri macchinari molti utili, come quelli per la sanificazione delle persone e la messa in sicurezza di tutti gli uffici, che funzionano ad elettroni. Questo farà parte di una seconda puntata». Non aggiunge di più il presidente di Idrobase pur lasciando intendere che la collaborazione instaurata non finisce qui. Una linea sulla quale si attesta anche l'amministrazione comunale.

«Il nostro intento è quello di avviare con Idrobase una collaborazione di tipo continuativo ha precisato il consigliere con delega all'ambiente Giulio Ruffato - Non dobbiamo infatti tamponare l'emergenza coronavirus ma dobbiamo instaurare dei meccanismi e dei processi, e su questo stiamo collaborando con l'azienda, che avranno dei riflessi nei nostri ambienti di lavoro e di vita comunitaria e che vedremo nei prossimi mesi».

Tutta l'attrezzatura, che sarà immediatamente utilizzata per la sanificazione di tutti i parchi del territorio comunale, con un notevole risparmio di tempo, anche in termini di frequenza, sarà messa a disposizione anche di associazioni e parrocchie. Una prima prova, all'interno delle chiese, sarà effettuata già in questi giorni. Parole di riconoscenza arrivano anche dal primo cittadino Alberto Stefani: «Ringrazio Idrobase che ha donato questi dispositivi, un esempio di virtuosa sinergia tra enti locali ed imprese».

Monia Pasqualetto

