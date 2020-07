IL BILANCIO

PADOVA Hanno accolto oltre 18mila persone nei giorni più difficili dell'emergenza Coronavirus, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che sospettavano di essere stati contagiati e avevano bisogno di sottoporsi al tampone orofaringeo. Sono state smantellate ieri le dodici tende di pre-triage all'Azienda ospedaliera di Padova, installate dai volontari della Protezione civile lo scorso 24 febbraio nell'area parcheggio di via San Massimo. «Il ruolo delle tende di pre-triage è stato strategico spiega Daniele Donato, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera . Abbiamo intercettato molti positivi al virus, che sono stati messi in isolamento domiciliare o, nei casi più complessi, ricoverati. Dietro c'è stato un grande impegno di medici, infermieri e volontari della Protezione Civile. La speranza è di non dover più averne bisogno. Per questo rinnovo l'invito a tutti i cittadini, anche durante l'estate è necessario non abbassare la guardia. È necessario indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e mantenere l'igiene delle mani». Già da metà maggio il servizio di diagnosi per Covid è stato spostato all'ingresso posteriore di Malattie infettive. Le richieste giornaliere dall'inizio dell'emergenza a oggi in via Giustiniani sono scese da cinquecento a un centinaio al giorno. Rimangono attivi anche due container pre-triage davanti al Pronto soccorso.

SCHIAVONIA

Attualmente all'ospedale di Schiavonia da un paio di settimane sono state smontate le dodici tende e ne rimane solo una davanti al Pronto Soccorso. Un'altra struttura è ancora attiva al nosocomio di Cittadella. A Piove di Sacco invece tutte e due le tende allestite sono in dimissione. Ieri ha assistito alla rimozione delle tende in Azienda ospedaliera il vicepresidente della Provincia di Padova, Vincenzo Gottardo. «Nei momenti più duri dell'emergenza Covid in queste 12 tende di primo soccorso all'Ospedale di Padova dichiara Gottardo - montate dalla Protezione Civile della Provincia, entravano tanti e tanti pazienti ogni giorno. Tra queste tende ho visto sofferenza, preoccupazione e lacrime di paura. Oggi finalmente inizia lo smantellamento. Dopo mesi intensi di lavoro sul territorio per dare supporto ai Comuni, ai cittadini e agli ospedali, oggi i nostri volontari di Protezione civile sono impegnati in una missione che ci fa avvicinare alla normalità. Un segnale positivo che dimostra che l'emergenza sta rientrando anche se dobbiamo mantenere alta l'attenzione. Grazie ancora ai nostri volontari sempre presenti con il cuore». Il primo intervento dei volontari è stato effettuato presso l'ospedale di Schiavonia con l'installazione di 12 tende della Regione del Veneto. Poi sono state installate le 12 tende di fronte al Reparto Infettivi dell'ospedale di Padova ed una al Pronto soccorso. Altre quattro a Camposampiero, tre a Cittadella, due a Piove di Sacco, una all'ospedale Sant'Antonio, all'Istituto oncologico Veneto, alla Direzione prevenzione dell'ospedale di Padova all'Rsa di Merlara. In totale la Protezione Civile ha montato 40 tende. Intanto il contagio in provincia di Padova non si ferma. L'ultimo report emesso da Azienda Zero mostra quattro nuovi casi nelle ultime 24 ore. Tra questi c'è anche un uomo di origini nigeriane di 36 anni, residente nel padovano. I positivi sono 70, tre in più mentre i negativizzati sono 3.600, uno in più. Sono in isolamento domiciliare 118 padovani, altre 23 persone sono entrate in quarantena ieri. I ricoveri di pazienti positivi sono tutti all'Azienda ospedaliera. Sette persone sono degenti a Malattie infettive, due in più rispetto al report di venerdì sera. Un paziente grave rimane ancora sotto osservazione in Terapia intensiva. Si tratta dell'imprenditore agricolo 58enne di Santa Margherita d'Adige, località di Borgo Veneto, trovato positivo al virus la scorsa settimana.

Elisa Fais

