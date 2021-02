L'INIZIATIVA

PADOVA L'ordine degli avvocati ha chiesto e ottenuto, dalla presidente del Tribunale Caterina Santinello, di potere avviare un punto tamponi rapidi per i loro associati nella sala coppe della loro sede all'interno del palazzo di giustizia. Al momento i legali che hanno aderito all'iniziativa di screening di prevenzione contro il Coronavirus sono 200. L'iniziativa è stata possibile grazie all'intervento della Cassa Forense, che ha messo a disposizione 60 mila euro. I primi tamponi rapidi, eseguiti dall'azienda Paramedica Srl, sono stati effettuati ieri a partire dalle 15. Il punto tamponi sarà attivo tutti i giorni a partire dalle tre del pomeriggio, e al sabato mattina dalle 9 alle 12.30. In media verranno eseguiti una ventina di test al giorno.

Avvocati e praticanti potranno anche recarsi negli ambulatori di BM Analisi Mediche Srl. Al tampone è possibile sottoporsi solo previa prenotazione. «Grazie a questa iniziativa speriamo di andare incontro alle esigenze dei legali, una categoria che sta soffrendo molto la pandemia, basti pensare che nella prima ondata il 94% dei processi penali sono stati rinviati - ha spiegato Leonardo Arnau, presidente dell'Ordine degli avvocati- I legali in difficoltà sono molti: circa la metà degli iscritti ha avuto accesso ai bonus Covid per professionisti della scorsa primavera».

Esattamente tra marzo e maggio del 2020 sono stati 1.497 gli avvocati, circa il 49 per cento del totale, a chiedere i bonus Covid. «Adesso speriamo - ha ripreso il presidente Arnau - di potere assistere a una adesione importante alla campagna di prevenzione contro il Coronavirus da parte di legali e praticanti. È essenziale presentarsi al test del tampone, senza avere già alcun sintomo riconducibile al Covid. Come categoria abbiamo avuto un periodo molto difficile - ha concluso - e facendo prevenzione possiamo agevolare la macchina di giustizia ad andare avanti, a preservare la nostra salute evitando di diffondere il virus, e soprattutto possiamo proseguire a lavorare in assoluta sicurezza per noi e per gli altri».

Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA