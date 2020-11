I RISULTATI

PADOVA Nonostante il Covid-19 l'Avis Comunale di Padova viaggia col vento in poppa: 3.400 ormai i donatori e entro l'anno si dovrebbero raggiungere 5.500 donazioni. Si tratta di numeri di tutto rispetto e che vanno in controtendenza se confrontati con i numeri espressi a livello regionale e nazionale, che fanno invece segnare un decremento nelle donazioni di sangue, tanto che gli appelli a recarsi nei centri trasfusionali si moltiplicano.

L'Avis cittadina festeggerà l'anno prossimo il 70° anniversario della propria fondazione. «In tutti questi anni l'associazione ha operato attivamente sul territorio per diffondere il messaggio associativo, cioè l'importanza del dono del sangue volontario, anonimo, gratuito e periodico, estendendolo progressivamente anche all'importantissimo dono del plasma», ricorda il segretario Mauro Papini.

Vi è da dire che la risposta ricevuta dai padovani, non solo quelli stabilmente residenti in città, ma anche dai molti studenti universitari che hanno scelto il Bo e che abitano, sia pur provvisoriamente, in città è sicuramente positiva e ha visto una maggiore consapevolezza dell'importanza del dono del sangue (a settembre nell'andamento progressivo + 203 donazioni rispetto al 2019). «I dati che abbiamo dimostrano la costante crescita della raccolta che ha portato la nostra comunale a diventare la più importante in termini quantitativi a livello provinciale», aggiunge Papini.

«Conseguentemente anche il numero dei nostri soci è incrementato, superando quest'anno le 3400 unità, con anche un'ottima percentuale femminile, ormai stabilmente sopra quota 30%».

Su questo hanno sicuramente influito le campagne pubblicitarie effettuate anche recentemente sui mezzi dell'Aps, ma anche la presenza pluriennale ormai alla Pink Run, evento che mobilita migliaia di donne di tutte le età, molte delle quali si sono avvicinate allo stand dell'Avis, prenotando la prima visita in sede. «Il 2020 è stato ed è un anno molto particolare - aggiunge - L'irruzione del Covid-19 nella vita di tutti noi e in tutti gli aspetti delle relazioni sociali e delle attività economiche ha influito in modo evidente anche sui nostri risultati, con un calo deciso della raccolta nei mesi centrali del lock-down a primavera. Tuttavia successivamente abbiamo assistito ad una straordinaria inversione di tendenza, con la conseguenza che a fine settembre il progressivo delle donazioni si è attestato ad un +5,4%, il che apre la strada ad un altro anno di crescita. I dati di ottobre appena elaborati confermano la tendenza alla crescita facendo registrare un + 6,4% sui primi dieci mesi dell'anno precedente».

Per il segretario «questo dato è frutto sia della rinnovata dedizione dei donatori storici, sia del ragguardevole numero di nuovi iscritti, quasi tutti appartenenti alla fascia d'età giovanile tra i 20 e i 30 anni, come se, almeno a livello cittadina, la pandemia avesse fatto comprendere ai giovani più che mai, l'importanza della solidarietà e del dono». Un successo, quello di Avis Padova città che va ascritto anche alla perfetta organizzazione messa in atto dalla moderna sede di via Trasea, che da anni ha sostituito quella storica di via Trieste. Le considerazioni del segretario dell'Avis spaziano oltre i confini cittadini: «La soddisfazione della nostra comunale per questo andamento non deve tuttavia far dimenticare che invece a livello regionale e nazionale sono emerse ed ancora non del tutto risolte, difficoltà di approvvigionamento che hanno creato non pochi problemi alle strutture ospedaliere. Ne consegue che anche noi ci associamo ai continui appelli affinché sempre più persone potenzialmente in grado di accedere al dono, si rendano disponibili a praticarlo. Tutte le informazioni si possono ottenere consultando i nostri siti web», conclude.

Nicola Benvenuti

