I PROTAGONISTI

PADOVA Il momento più duro? A cavallo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Quello indimenticabile? Il pomeriggio del 5 maggio. Nessuno, al reparto della Terapia intensiva centrale dell'ospedale di Padova, dimenticherà mai l'applauso commosso di medici e infermieri che accompagnò fuori dalla stanza i due ultimi ricoverati per Coronavirus. Quel giorno nel reparto più critico del policlinico di via Giustiniani non c'erano più pazienti positivi. Cinque mesi dopo la situazione è in costante evoluzione. Un continuo sali e scendi. Attualmente sono ricoverati sei pazienti e la loro età media è ben più bassa rispetto all'inizio della primavera. Il dottor Ivo Tiberio, 59 anni, guida un reparto di 100 persone che rappresenta il termometro dell'emergenza.

Dottor Tiberio, com'è la situazione?

«Oggi i ricoverati sono 6 e da luglio, quando è iniziata la seconda ondata di contagi, ci era già capitato di arrivare a questo picco. Siamo però ben distanti dalla situazione di inizio primavera, quando nella fase peggiore arrivammo ad avere il reparto pieno con 18 pazienti in cura».

Che altre differenze ci sono, rispetto ad allora?

«L'età media dei pazienti. Prima eravamo quasi sempre sopra i 70 anni, ora invece l'età media si è decisamente abbassata. Siamo attorno ai 60 anni e in alcuni casi abbiamo avuto anche pazienti ben più giovani. Ora abbiamo una persona che ha meno di cinquant'anni e poi diversi sessantenni. E le capacità di reazione alle cure sono diverse».

Cosa cambia?

«Più si abbassa l'età più notiamo che il fisico risponde meglio alle terapie e riusciamo a dimettere prima i pazienti. La scorsa primavera con gli anziani la situazione era ancor più difficile».

Quanti pazienti avete preso in cura da quando è esplosa a Padova l'emergenza?

«Dall'inizio siamo a quota 70. Di questi, sono 15 quelli che sono arrivati da noi con la seconda fase iniziata a luglio. Nove siamo riusciti a dimetterli, per quanto riguarda gli altri speriamo di farlo presto».

Si aspettava questa seconda fase?

«Credo sia naturale. Abbiamo avuto a che fare con un grande incendio che è stato spento ma ora sono rimasti accesi dei focolai e dobbiamo prestare attenzione».

L'autunno è alle porte: teme di veder aumentare il numero dei pazienti in rianimazione?

«Le misure di contenimento stanno funzionando, l'intero sistema sanitario lavora per evitare una nuova esplosione dell'epidemia in autunno».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA