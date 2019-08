Autopsia, il buco sulla mano destra: ma Federico era paralizzato a sinistra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAPADOVA Il buco, la puntura per iniettare l'eroina letale, Federico Bertollo di 22 anni lo aveva nella mano destra. Un particolare decisivo per le indagini, emerso ieri durante l'autopsia effettuata all'ospedale di Camposampiero dal medico legale Barbara Bonvicini. Il ragazzo infatti aveva paralizzata tutta la parte sinistra del corpo, a seguito di un incidente stradale avvenuto quando aveva quattordici anni. Dunque, è impossibile che Federico possa avere utilizzato la mano sinistra per iniettarsi la droga nella mano destra. Quello...