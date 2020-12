«La grande generosità e resilienza di tutto il personale Croce Verde va testimoniata con questa inaugurazione, di un team capace di vincere la naturale paura del contagio e il notevole impegno di ore di servizio, con la forza che deriva dall'essere consci della missione di essere di aiuto all'altro senza se e senza ma, pronti a rispondere alla chiamata di aiuto». Così Andrea Franco, presidente della Pia Opera Croce Verde, ha salutato la nuova automedica quasi interamente donata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che ha risposto con generosità alla richiesta di aiuto nei momenti più bui della prima ondata di pandemia del marzoaprile scorso, donando alla Croce Verde i fondi necessari per l'acquisto del mezzo. Fin dai primi momenti della pandemia da Coronavirus che ha colpito il territorio padovano, la Pia Opera ha risposto con tempestività, resilienza e disponibilità alle molteplici richieste che provenivano dagli ospedali. «Il nuovo veicolo che inauguriamo - ha detto ieri Franco tagliandone il nastro davanti al Municipio di Padova - è attrezzato per svolgere la duplice funzione di auto medica e di trasporto èquipe di trapianto organi, a simboleggiare l'impegno della Pia Opera per il soccorso di urgenza ed emergenza e per l'eccellenza nazionale di Padova nei trapianti». Nel 2019 Croce Verde Padova ha svolto oltre 400 servizi per trapianto organi percorrendo più di 65.000 chilometri. Con oltre 1.500 militi impegnati 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, coadiuvati da oltre 100 dipendenti tra dipendenti diretti e delle ditte in subappalto, fin dalle prime ore del pomeriggio del 21 febbraio scorso è sempre stata in prima linea, prezioso tassello della sanità padovana.

