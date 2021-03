L'INTERVISTA

PADOVA «Don Cesare, lo bocci pure, ma mi aiuti a seguirlo. Quando un genitore ti parla così del figlio, capisci che la situazione è spinosa».

Don Contarini, lei parla in una doppia veste. Parroco e rettore del Collegio vescovile Barbarigo.

«Quest'anno è delicato e gli adolescenti stanno accusando il colpo. Mi accorgo in modo più evidente di quali siano i ragazzi più deboli e fragili, con minor supporto familiare, con genitori troppo impegnati, assenti o che non hanno colto il problema».

I giovanissimi stanno diventando una cartina di tornasole della pandemia?

«Ci siamo giustamente concentrati molto sulle vittime, gli anziani, mentre stiamo crescendo una generazione che vive lo sviluppo emotivo in una situazione faticosa, privativa, che li costringe alla solitudine e alle distanze dagli affetti. Pagheranno il dazio maggiore dal punto di vista psicologico e, nel caso specifico, didattico».

Che situazioni ha riscontrato?

«Abbiamo raccolto segnalazioni di piccoli gesti di autolesionismo o disturbi alimentari più o meno gravi, motivo per cui siamo attenti alla risposta che diamo attraverso i coordinatori di ciascuna classe, sviluppando buone prassi di relazione con le famiglie».

La situazione si è normalizzata con l'inizio del secondo quadrimestre?

«Non del tutto. Abbiamo avuto diverse richieste di nuovi inserimenti proprio in corso d'anno e per la prima volta ne abbiamo rifiutate alcune per questioni di spazi. Sono andato in presenza a conoscere tutti i nuovi arrivati per rendermi conto se si fossero rasserenate alcune situazioni preoccupanti segnalate dagli stessi genitori».

Contemporaneamente, il primo novembre 2020, si è insediato a San Lorenzo di Albignasego.

«Sono stato fortunato. Ho trovato tante brave persone, molto collaborative con me che mi trovo per la prima volta a ricoprire il ruolo di parroco. Gradualmente ho conciliato questo incarico con quello scolastico e, con la dad, attraverso i collegamenti nelle aule, la fibra, le telecamere, riusciamo a collegarci con i 280 ragazzi delle superiori, mantenendo in sede i 50 delle medie e consentendo a me di svolgere parte del mio lavoro dall'ufficio in parrocchia».

Anche in questo contesto è riuscito a rendere prezioso il suo legame con i più giovani?

«Ho trovato una presenza giovanile buona che mi impegno a mantenere, con la volontà di inserire qualche under 30 anche nel consiglio pastorale. Soffriamo molto il patronato chiuso, ma vogliamo dare una forma di normalità al catechismo e ad altre attività, in parte on-line, in parte in presenza. Due mesi fa dovevamo consegnare i vangeli alla seconda classe primaria, ma metà dei bambini era in quarantena, quindi abbiamo posticipato a domenica prossima».

In quale modo l'esperienza scolastica la sta aiutando nell'occuparsi delle famiglie?

«Certamente le devo trattare con prudenza in questo periodo. Invito i ragazzi agli incontri on-line per la cresima, ma non tengo un registro presenze perché non voglio sia una raccolta punti. Io darò la cresima a tutti e ci siamo promessi di incontrarci uno per uno. Ho proposto loro una messa dedicata il lunedì sera: sono ben 45 ragazzi, contando anche la classe dello scorso anno che non ha ancora preso questo sacramento. Devono sentire che non sono soli».

