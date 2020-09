LO SCENARIO

PADOVA È bastato il primo giorno di settembre. Il rientro di molti lavoratori dalle vacanze, i primi test d'ingresso all'università e i corsi di recupero alle scuole superiori. È bastato poco per creare nuovi sovraffollamenti negli autobus e far esplodere la protesta dei sindacati: «Scene inaccettabili, alla faccia delle norme anti-Covid». Intanto il presidente della Provincia Fabio Bui legge il testo dell'intesa Stato-Regioni sui trasporti e scuote la testa: «Non ci siamo, qui si rischia ancora il caos. E intanto ci servono almeno altri 100 bus».

L'INTESA

Andiamo con ordine e partiamo proprio dall'accordo dell'altro ieri. Sale all'80% la capienza degli autobus e sono stati previsti 200 milioni di euro per potenziare le corse in modo da coprire anche il restante 20%. Scuolabus a pieno carico invece per percorsi sotto i 15 minuti. Distanziamento di un metro, e quindi posti ridotti, sui treni regionali in attesa che arrivino i plexigas a separare i passeggeri.

Tutto risolto? Nemmeno per sogno. Ieri mattina i sindacati sono tornati ad alzare la voce dopo una mattinata con più di una complicanza. «Se queste sono le premesse, per i prossimi mesi non c'è da attendersi nulla di buono» sbotta Stefano Pieretti di Adl Cobas. «Altro che distanziamento sociale e mezzi pieni solamente all'80% - ha aggiunto il sindacalista si base Questa mattina, complice la riapertura delle scuole per i corsi di recupero, gli autobus hanno iniziato a riempirsi in maniera preoccupante. Si sono registrate delle scene inaccettabili».

Pieretti entra poi nel merito: «La linea 22 era talmente piena di gente che una mamma con due bambini a Mortise è salita a bordo e a causa della calca è stata costretta a scendere immediatamente e ad attendere la corsa successiva. E' mai possibile che l'azienda Busitalia sapendo che proprio oggi ci sarebbe stato un aumento dell'utenza non abbia deciso di potenziare il sevizio? Anzi, ha pensato bene di far smaltire le ferie ad una cinquantina di autisti. In questo modo, nelle prossime settimane, sarà impossibile garantire qualche corsa aggiuntiva».

I NODI

Il presidente della Provincia Fabio Bui è lapidario: «L'intesa non risolve i problemi, eravamo e restiamo in difficoltà. In provincia di Padova abbiamo 530 mezzi, tra urbani ed extraurbani, ma se ci saranno tutti i passeggeri dell'anno scorso ne servono altri 100 per rispettare le norme anti-Covid. Li cercheremo. Potremo rivolgerci agli operatori turistici, ma ci sono due problemi. Il primo è che va cambiata la normativa per rendere i loro bus idonei al trasporto pubblico locale, il secondo è che comunque per fare un bando come si deve serve un mese. E poi, con che soldi? Da soli non riusciamo. Il 14 settembre, alla ripartenza delle scuole, rischia di esserci il caos».

LE ISTITUZIONI

Il prefetto Renato Franceschelli aveva già tenuto un tavolo tecnico ai primi di agosto e ne terrà un altro nei prossimi giorni, probabilmente lunedì. «Affronteremo tutti i problemi del territorio alla luce delle ultime direttive. Intanto Busitalia sta lavorando per definire un piano di trasporti che colleghi direttamente ai principali tre poli scolastici» spiega. Favorevole a questo piano anche l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona: «La situazione è fluida e resta complessa. Diverse domande sono ancora senza risposta. Una, ad esempio: chi farà i controlli? Detto ciò, ben venga l'aumento della capienza fino all'80%. Questo è il minimo indispensabile, sotto quella soglia il sistema non può reggere».

LO SPORT

Trasporti, ma non solo. Ieri il presidente della Provincia Bui ha tenuto anche un incontro con 11 presidi padovani sul tema delle palestre scolastiche da aprire anche alle società sportive. «I dirigenti si sono detti disponibili a patto che le società si prendano carico di fare delle sanificazioni certificate. La Provincia potrà dare un contributo economico, ma non c'è dubbio che dovranno farsene carico anche le stesse società. Da parte nostra potremo fare un bando unico per individuare una ditta certificata che si occupi degli interventi di sanificazione in tutte le 25 palestre provinciali». Le scuole si stanno rimettendo in moto e anche lo sport dilettantistico sta faticosamente ripartendo. Ma i nodi sul tavolo restano ancora tanti.

Gabriele Pipia

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

