Auto si schianta: gravissima bimba di tredici mesi

MONSELICEDrammatico incidente stradale ieri mattina in viale Tre Venezie, a Monselice. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, una giovane mamma di Galzignano Terme ha perso il controllo della propria automobile, una Lancia Delta, finendo per schiantarsi contro il muretto di un'azienda a bordo strada, all'altezza del civico 37. Ad avere la peggio è stata la figlioletta di appena 13 mesi: nonostante fosse regolarmente seduta sul proprio seggiolino, sul sedile posteriore, è rimasta ferita gravemente ed è tuttora ricoverata a Padova in...