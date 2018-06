Auto rubata al bar: preso e denunciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Aveva trovato quell'auto di fronte al bar, con le chiavi ancora inserite. Si era fatto ingolosire, aveva tenuto d'occhio il proprietario e aveva atteso il momento giusto per colpire. Due giorni dopo, però, il ladro è finito nella rete della Polizia. Un trentenne pregiudicato di Rovigo, F.R. le sue iniziali, è stato infatti denunciato a Padova per furto aggravato al termine di un inseguimento prima in macchina e poi a piedi. Il questore gli ha pure notificato ildivieto di ritorno a Padova. Il ladro aveva rubato la Lancia Ypsilon martedì a...