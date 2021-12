Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MOBILITÀPADOVA Anche a Padova l'auto elettrica non sfonda: rappresenta appena il 2,16% del totale del parco auto. Nonostante la città del Santo si ponga sopra la media nazionale, inchiodata ad un poco incoraggiante 1,5%, le auto ad alimentazione elettrica non sembrano fare breccia tra gli automobilisti padovani.A inizio anno, infatti, secondo l'analisi di Facile.it e MiaCar.it su dati Aci, le auto elettriche e ibride in Veneto erano...