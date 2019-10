«Auto e moto d'Epoca, formula del successo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAPADOVA «Stavo andando via perché c'era incertezza, ma ho dato fiducia e i risultati si vedono. Auto e Moto d'Epoca porta un indotto di oltre 20 milioni di euro alla città». Sono le parole di Mario Carlo Baccaglini, presidente di Intermeeting e organizzatore della mostra internazionale di auto storiche alla Fiera di Padova. Taglio del nastro ieri mattina per la 36esima edizione di Auto e Moto d'Epoca, che prosegue fino a domani negli undici padiglioni di via Tommaseo. Ieri c'erano circa trentamila persone. L'obiettivo è superare...