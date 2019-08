Auto d'epoca, il pubblico premia le più belle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BATTAGLIA Grande Successo di pubblico e di appassionati, giovedì, per il primo raduno Motori d'epoca, nell'ambito dell'Antica Fiera di San Bartolomeo, in collaborazione con il club Officina Ferrarese. Trentaquattro prestigiose auto provenienti da Ferrara, Padova, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Monselice e Rovigo hanno fatto il loro ingresso a Battaglia scortate da una decina di Harley Davidson per poi stabilirsi al parco ex Inps. I premi sono stati assegnati sulla base dei voti dei visitatori. Prima una Bsa Scuot del 1935, seguita da una...