GLI AUTISTI

PADOVA Allarga le braccia e scuote la testa l'autista dell'autobus: «Lunedì? Che Dio ci accompagni». Domani si torna a scuola e sembra che ci si stia preparando alla guerra. Un esercito di migliaia di studenti si riverserà sui mezzi pubblici per raggiungere i propri istituti, andandosi ad aggiungere ai lavoratori pendolari. E con la capienza ridotta all'80 per cento i timori che il sistema non regga sono alti. «Prendo tutti i giorni il 10 per andare al lavoro dice Larissa, alla banchina in stazione in attesa dell'autobus Se già adesso i mezzi sono pieni non voglio pensare da lunedì. Si è visto un grosso cambiamento quando sono iniziati i corsi di recupero e la mattina si sta davvero stretti. L'inizio delle scuole muoverà ancora più persone, secondo me era meglio aggiungere delle corse. Se potessi modificare il mio orario di lavoro per evitare la calca lo farei».

A preoccupare è anche un altro aspetto: il compito di contare quanti passeggeri sono a bordo spetta all'autista, secondo le regole stabilite da Busitalia. «Posso anche contarli come le pecore quando entrano al capolinea ironizza un autista ma quando scendono e salgono come faccio? Fermo il mezzo e li riconto a ogni fermata? Ci metto due ore e mezza a arrivare a destinazione. Sarà un bel casino, sicuramente la prima settimana. Poi magari il piano sarà modificato in corso d'opera a seconda di come vanno i primi giorni, è anche vero che una pandemia non è mai capitata quindi è difficile organizzarsi. E se devo dirla proprio tutta mi avrebbe fatto piacere una maggiore comunicazione da parte dell'azienda. Siamo venuti a conoscenza del piano e dei turni tardi e a cose fatte».

Tuttavia, l'idea di stare come le sardine su un autobus non è allettante per i pendolari che cominciano a pensare a un modo diverso di raggiungere il posto di lavoro. «I casi di positività stanno aumentando, se saliamo su un autobus che scoppia quanto impiegheremo per tornare alla situazione di marzo? si domanda Liberty Javier, una giovane pendolare Purtroppo non ho altro modo per arrivare al lavoro, sto sondando il terreno con alcuni colleghi per capire se si riesce a organizzare una macchina assieme così da evitare l'autobus. Ho un po' di paura del contagio, sì. Preferirei evitare la calca visto che il periodo di emergenza sanitaria non è finito ma al lavoro in qualche modo ci devo andare».

Busitalia ha modificato i percorsi di alcune linee perché non passino più per la stazione e si dirigano ai quattro poli principali dove vi sono gli istituti più grossi: via Cave (Scalcerle, Duca degli Abruzzi, San Benedetto da Norcia e Marchesi), nord (Valle, Curiel, Severi e Rogazionisti), sud (Marconi, Bernardi, Selvatico, Ruzza e Calvi) ed est (Cornaro e Gramsci). Al momento non è previsto l'inserimento di corse aggiuntive e non sembra sia partita alcuna richiesta ai privati perché mettano a disposizione i propri mezzi per il trasporto pubblico. «Lunedì è meglio darci tutti malati, credetemi, robe da matti sbotta un autista Sembrava persino che ci venisse impedito di cambiare turno, una cosa che avrebbe messo in seria difficoltà le famiglie. Ricordiamoci che noi autisti siamo persone, non macchine. Fortunatamente sembra che la cosa sia stata smentita o ritirata, non lo so. Adesso ci toccherà pure contare i passeggeri, quando avremmo la forza lavoro per mettere dei controllori fissi, come una volta. Io devo guidare, stare attento alla strada, ho il tempo di contare le persone? Ma andiamo, non è fattibile».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA