PADOVA Un autista di Busitalia è positivo al Coronavirus. E dato che è transitato dal bar del circolo ricreativo al deposito di via Rismondo 28, il locale è stato chiuso per essere sanificato. La notizia ha cominciato a girare ieri mattina quando il presidente del circolo ha inviato una comunicazione a tutti i soci.

«Per ora non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione per fare il tampone, non sappiamo chi sia e se siamo stati a contatto con lui spiega Fabio Bigon di Ugl Sono mesi che chiediamo all'azienda di farci fare uno screening e non riceviamo risposta. Ci dicono che i protocolli sanitari non lo impongono e noi continuiamo a lavorare sugli autobus che ogni giorno si riempiono. In agosto i dipendenti del Comune e di tutte le sue partecipate hanno potuto fare un test sierologico. E visto che di mezzo c'è anche Aps holding, perché i quasi mille dipendenti di Busitalia non sono stati chiamati? Hanno fatto fare il test a persone che stanno chiuse da sole in un ufficio e non ad autisti che guidano autobus pieni di gente per ore: è normale?».

Sono arrabbiati gli autisti, amareggiati e delusi. E fanno una richiesta ben precisa che, secondo loro, potrebbe risolvere tanti problemi della categoria. «Come Adl Cobas chiediamo un tavolo di confronto con Comune e Provincia dice Davide Parpaiola, autista e sindacalista I contagi aumentano esponenzialmente e l'azienda non ha di fatto aumentato le corse. Ogni giorno nelle ore di punta, soprattutto all'uscita di scuola, i nostri mezzi si riempiono e noi non riusciamo a controllare che la capienza all'80 per cento sia rispettata». Impossibile contare quanti entrano ed escono ad ogni fermata, e a preoccupare sono soprattutto le linee 14, 6, 22, 3, 13 e il tram.

La preoccupazione dei dipendenti di Busitalia non è solo per se stessi e per le proprie famiglie ma anche per le migliaia di persone che utilizzano i mezzi pubblici, dove il rischio di contrarre il Coronavirus, secondo loro, è altissimo. «I controlli vengono fatti nelle ore in cui non c'è nessuno denuncia Stefano Pieretti, Adl Cobas Vista l'impossibilità per noi autisti di limitare l'afflusso di utenti chiediamo che nelle ore di punta e almeno nelle linee più frequentate vi sia la presenza della polizia municipale. Vogliamo che le direttive anti-Covid siano rispettate. Siamo anche noi in prima linea».

