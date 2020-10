(L.M.) I consiglieri di opposizione di Lega, Lista Bitonci e Fi hanno depositato un esposto alla Procura regionale Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, affinché sia valutata l'operazione con la quale il Comune ha conferito due carrozze del tram a Busitalia, tramite Aps holding, per far raggiungere alla società un patrimonio netto disponibile non inferiore a euro 20 milioni. Somma inserita tra le clausole che hanno permesso all'azienda di vedersi assegnata la gara di gestione del trasporto pubblico locale, emanata dalla Provincia, per i prossimi 9 anni, contratto in attesa di essere sottoscritto. Contemporaneamente il Comune ha dovuto abbassare la sua quota in Busitalia al 20%. Nell'esposto i consiglieri sottolineano come l'aumento del 20% del capitale corrispondente alle 2 carrozze sia solo parziale e avvenuto senza perizia, un evidente vantaggio per il socio Busitalia e conseguente danno erariale - affermano - con questa operazione il Comune subisce un gravissimo danno patrimoniale. Chiediamo quindi alla Procura di fare chiarezza.

La procedura - risponde il Comune - è stata implementata secondo le norme di legge e nel più ampio perseguimento dell'interesse pubblico. Siamo ovviamente disponibili a produrre ogni atto necessario a suffragare questa evidenza.

