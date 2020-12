La prima metà di dicembre è stata durissima: un bollettino di guerra con decessi e positivi tra ospiti e addetti ai lavori. Ora il peggio sembra passato, anche se è obbligatorio non abbassare la guardia. Scelte oculate, massima attenzione nelle singole attività. Sta tornando il sereno all'interno della Casa di Riposo di via Roma a Noventa Padovana. Dopo che a metà dicembre tutto il primo piano che ospitava 48 ospiti era risultato positivo al Coronavirus, dopo che nelle ultime ore si sono negativizzati ulteriori 10 anziani, rimangono ancora affetti dal Covid-19 soltanto quattordici nonni. Dopo il buio delle scorse settimane, il presidente della struttura Denis Cacciatori è moderatamente ottimista: «Sono sotto gli occhi di tutti i danni che il Coronavirus sta provocando. Nella nostra realtà abbiamo superato momenti difficili, ma il mio gruppo di lavoro non ha mai perso la necessaria lucidità. Il sogno per il nuovo anno? Avere a breve tutti gli ospiti negativizzati e tornare quanto prima alla vita normale». Cacciatori conclude: «Il mio augurio per un sereno nuovo anno è rivolto oltre che al mio staff, a cominciare dal direttore Davide Colombo e agli ospiti della Casa di Riposo, anche a tutti i familiari che hanno anziani alloggiati nella nostra struttura. Da oltre un mese stanno vivendo nella paura e nell'apprensione, sentimenti comprensibili e più che legittimi. Sono certo che se continueremo sulla strada del rigore e della professionalità, tutto andrà bene». Sul fronte dei dipendenti, a parte un paio di operatrici socio sanitarie, un'addetta alle pulizie e un manutentore ancora positivi, tutto il gruppo di lavoro è rientrato in servizio dopo aver sconfitto il Covid-19.

