PADOVA Due nuovi decessi per Coronavirus in provincia di Padova, la conta delle vittime sale così a 235. Ieri all'ospedale di Schiavonia non ce l'ha fatta Amelia Parolo, 89 anni, ospite della casa di riposo di Bovolenta. Sempre nelle scorse ore un'altra persona è morta in Azienda ospedaliera. Si conferma stabile la riduzione dei contagi, tra ieri e lunedì sono stati segnalati solo otto nuovi casi. Il quadro emerge dall'ultimo bollettino firmato da Azienda Zero.

Dal 21 febbraio ad oggi sono stati coinvolti dall'epidemia 3.827 soggetti. I positivi al tampone sono 1.310 (-117) mentre i negativizzati virologici sono 2.282 (+122). Dopo diverse settimane di tranquillità torna a comparire un nuovo contagio a Vo'. Nel paese in cui è scoppiato il primo focolaio, il report presenta 88 casi complessivi, cinque i residenti attualmente positivi al virus. Rimane invariato il dato dei padovani in isolamento domiciliare, in quarantena ci sono 1.139 persone. Salgono lievemente i ricoveri. Negli ospedali padovani sono assistiti 199 pazienti positivi e 57 negativizzati. In totale quindi sono degenti 256 soggetti, tre in più rispetto lunedì mattina. Stabili i degenti nelle terapie intensive: 12 in Azienda ospedaliera e 5 a Schiavonia.

LA SITUAZIONE

Nelle case di riposo della provincia di Padova cala il contagio, ma si alza il numero di lutti. Scendono a 319 gli anziani positivi al Coronavirus, il bollettino regionale della scorsa settimana ne riportava 426. I decessi di ospiti contagiati sono 114. Le strutture residenziali per anziani presenti a Padova e provincia coinvolte sono 37 e il numero di ospiti arriva a 4.702. Il test rapido sulla goccia di sangue finora è stato eseguito a 2.327 anziani, il tampone orofaringeo a 3.178. Come detto risultano positivi 319 ospiti, di questi 40 sono ricoverati in ospedale perché in condizioni più gravi. Sul totale degli ospiti, il 6,8% risulta positivo. Spostando l'attenzione sugli operatori delle case di riposo, risulta che in provincia di Padova lavorino 4.104 soggetti. A 1.101 è stato effettuato il test rapido, mentre a 3.987 il tampone orofaringeo. Sono risultati positivi in 165, ovvero il 4% del totale.

IL LUTTO

Proprio in casa di risposo, a Bovolenta, se n'è andata Amelia Parolo, la quinta vittima del Covid tra i residenti di Sereni Orizzonti, dove peraltro continua il lockdown e non si segnalano nuovi infetti tra i 64 ospiti presenti nella struttura, oltre ai 55 già positivi. Ottantanove anni, nata a Carceri e trasferitasi a Vighizzolo dopo il matrimonio, Amelia Parolo era alla Sereni Orizzonti dall'estate 2016. «Mia mamma è sempre stata una grande lavoratrice, si è trovata vedova ancora giovane e con tre ragazzi da crescere - racconta il figlio Gustavo Businaro - Dunque aveva anche l'onere di provvedere al nostro sostentamento e si è data da fare con il lavoro di bracciante agricola stagionale». Indipendente fino al 2013, con l'avanzare degli anni i familiari le avevano dapprima affiancato un sostegno in casa, poi la decisione della casa di riposo. «Ci siamo accorti che la gestione a domicilio della mamma era problematica e così abbiamo scelto per la Sereni Orizzonti di Bovolenta, visto che io abito a Conselve», prosegue Gustavo. Risultata positiva al tampone effettuato il 5 aprile, Amelia Parolo si è aggravata fino a consigliarne il ricovero a Schiavonia martedì 21 e qui è sopraggiunta la morte. «In casa di riposo la mamma si è sempre trovata bene, certo dispiace non poterla aver accompagnata alla fine della sua vita, in particolare mancherà ai cinque nipoti, molto affezionati alla nonna», conclude Gustavo Businaro.

LA STRUTTURA

Nella struttura assistenziale di Bovolenta intanto domenica sono stati eseguiti i tamponi che hanno confermato che la diffusione del virus sembra essere stata arrestata: sono registrati gli stessi numeri di qualche giorno fa, mentre attualmente 7 sono gli ospedalizzati a Schiavonia. Intanto c'è maretta tra i parenti degli ospiti: ieri sono arrivate infatti le dimissioni in blocco dei rappresentanti, Flavio Bellesso, Dario Lazzarin e Emanuela Garbinati. La decisione è forse maturata dopo l'invio al governatore Zaia di una lettera nella quale si fa riferimento ad alcune carenze riscontrate nel servizio agli ospiti, evidenziate dagli stessi, ma non condivisa da alcuni dei parenti dei ricoverati.

Nicola Benvenuti

Elisa Fais

