IL CONTAGIO

PADOVA Nelle ultime ore altri sette decessi si sono aggiunti alla lunga lista di vittime del Coronavirus. Ieri sono morti all'ospedale di Schiavonia Pasquale Liaci, 93 anni, originario di Padova, e Luigi Pagin, 83 anni, di Codevigo. A poche ore di distanza, all'Rsa Sereni Orizzonti di Conselve, se n'è andata Flavia Chieregato di 88 anni. Stessa sorte nella casa di riposo di Cittadella per la 91enne Natalina Cinel e per Giorgio Marangon, di 92 anni. È morta all'ospedale Madre Teresa di Calcutta Maria Bisello, 93 anni, ospite del centro per anziani di Galzignano. Antonio Tassinello di 89 anni, originario di Conselve, non ce l'ha fatta nella casa di riposo di Bovolenta dov'era ospite.

I DATI

Il contagio continua a rallentare, tra ieri e mercoledì sono stati segnalati solo 18 nuovi casi in provincia di Padova. L'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero indica 3.769 casi dall'inizio dell'emergenza. Stabile il numero di positivi al tampone, si tratta di 1.820 persone. I negativizzati virologici salgono a 1.734 (+15). Scendono bruscamente i padovani in isolamento domiciliare: sono 1.167 (-231). Il numero di ricoverati mostra un lieve calo. Nei vari ospedali della provincia sono assistiti 214 pazienti positivi e altri 51 negativizzati, per un totale di 265 degenze (-8). Si allenta la tensione anche nelle terapie intensive, ci sono solo 13 pazienti positivi in Azienda Ospedaliera e altri 5 a Schiavonia.

I LUTTI

Luigi Pagin da qualche giorno si trovava ricoverato in ospedale a Schiavonia con il fisico già debilitato. Nella notte il suo cuore ha smesso di battere. È il secondo morto per Covid-19 che piange il Comune di Codevigo. La vittima, che aveva compiuto 87 anni lo scorso 30 marzo, viveva da solo in via dei Salesiani in centro. Era il fratello del compianto Dorino Pagin, per parecchi anni maestro elementare del paese. L'ottantasettenne ha anche un altro fratello che vive in Piemonte e una sorella che risiede a Spinea (Venezia). A Codevigo non aveva parenti. «Siamo molto dispiaciuti - dice il sindaco Francesco Vessio - e portiamo le nostre condoglianze ai familiari». Da quanto si è appreso l'uomo era già gravemente malato ed aveva un aiuto per sbrigare le faccende domestiche. Non si era mai sposato. Conosciuto come una persona mite, era il classico amico di tutti. Fino a quando la salute l'ha supportato, era sempre pronto ad aiutare gli altri. A Codevigo in tanti piangono Luigi che lascia un vuoto enorme nella comunità.

Oggi tocca anche al quartiere Guizza piangere uno dei suoi residenti. É stato ufficializzato nella giornata di ieri il decesso di Pasquale Liaci, 93 anni compiuti da pochi giorni, il 10 aprile. Già da un mese luomo era ricoverato in seguito a un aggravarsi del suo quadro clinico. Dopo essere risultato positivo al tampone, la sua vita si è fermata al Covid Hospital di Schiavonia. Prima del ricovero Liaci viveva in un appartamento di via Giovanni Pascoli, dove i vicini lo ricordano quando, ancora in forze nonostante l'età avanzata, passeggiava nel cortile e per le strade del quartiere.

L'ADDIO

Si è spento invece nella giornata di mercoledì all'ospedale di Schiavonia, Dapi Halit, 75 anni, compiuti il 23 marzo scorso, di nazionalità albanese, ma residente a Candiana da molti anni. L'anziano era stato ricoverato da diversi giorni nel Covid hospital della Bassa, dopo aver manifestato i sintomi del virus. «Siamo vicini alla famiglia di questo nostro concittadino, è il primo lutto per la nostra comunità legato agli effetti della pandemia», dice il sindaco Luca Manfrin. A Candiana, ma anche in altri paesi del Conselvano e del vicino Piovese, vi è una folta comunità di etnia albanese.

C.Arc. - N.B. - S.d.S - E.Fa.

