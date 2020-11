LA SITUAZIONE

PADOVA E' costante la crescita del contagio in provincia di Padova. Tra venerdì e sabato sono stati individuati 543 nuovi casi e sono state registrate altre nove morti legate al coronavirus. I positivi al tampone salgono a 11.232. Si assiste ad un boom di padovani posti in isolamento domiciliare dal Dipartimento di prevenzione e sanità pubblica dell'Ulss 6 Euganea. Nel giro di 24 ore sono entrate in quarantena ben 1.813 persone. Complessivamente si trovano in casa a causa del Covid-19 in 3.764 su tutto il territorio padovano. Tra questi, in 926 hanno dichiarato di soffrire dei sintomi della malattia. Aumenta anche il carico assistenziale nella rete ospedaliera, dove sono ricoverati 386 positivi (8 in più rispetto la precedente rilevazione). Tra questi, 52 si trovano in rianimazione.

Dopo la casa di riposo di Borgo Bassano del Centro residenziale anziani di Cittadella, che tra la sessantina di contagiati ha contato in poco meno di due settimane tredici vittime, ora l'incubo si allarga ad un'altra delle quattro strutture afferenti al Cra: Villa Breda a Campo San Martino. Qui nel giro di 24 ore, tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, si sono contate due vittime. Ieri pomeriggio il numero è salito a tre. E' mancata, sempre con positività al virus, Maria Ferri. Aveva 93 anni e da tempo era ospite della struttura dove aveva la residenza. Lei era originaria di San Martino di Lupari.

Nell'Alta Padovana quindi c'è la massima attenzione, si spera non si apra un secondo fronte anche qui. Villa Breda si sviluppa infatti in due nuclei funzionali con una capacità ricettiva totale di 48 posti letto suddivisi nel nucleo Ambra che accoglie 24 ospiti non autosufficienti con elevato bisogno assistenziale e il nucleo Perla per i restanti 24 ospiti non autosufficienti.

Oltre a questi centri, sempre gestiti dal Cra, ci sono anche quello di Borgo Padova a Cittadella, il nucleo storico, che nella prima fase del contagio aveva fatto registrare purtroppo undici decessi, ed il centro Camerini a Piazzola sul Brenta - di recente costruzione - senza nessun caso di positività.

A Carmignano di Brenta c'è poi la struttura gestita dall'Opera Immacolata Concezione di Padova ed a Galliera Veneta, nella Villa Imperiale, c'è un'altra struttura inserita nel grande gruppo che fa capo alla Coopselios. Ad oggi, nella speranza che non muti, non sono note situazioni di criticità.

A livello provinciale, dati forniti dall'Azienda Zero aggiornati a martedì scorso, su 37 strutture attive con 4.550 ospiti, i positivi al Coronavirus sono 73. Nessuno si trova ricoverato in ospedale. I deceduti dal 20 febbraio scorso sono 146, pari all'1,6% degli ospiti totali. Per quanto riguarda invece gli operatori, sono in totale 4.328. Di questi sono positivi in 70, pari all'1,8% dei dipendenti totali. I centri anziani sono strutture di comunità con persone con elevata fragilità. Il virus una volta insinuatosi, nonostante l'adozione di tutte le misure anti-contagio, ha rapida possibilità di diffusione con tutte le conseguenze che questo comporta, come dimostra la dolorosa cronaca dei giorni appena passati.

Si allarga il contagio all'Oic della Mandria: tra ospiti e personale i positivi al Coronavirus ora sono 46. A confermarlo è stata ieri la responsabile del Servizio accoglienza Lorena Barison. «Sì, effettivamente i numeri sono questi ha spiegato Barison Nello specifico, ad essere risultati positivi al tampone sono stati 21 ospiti e 25 dipendenti. In questo caso si tratta sia di operatori socio sanitari che di infermieri». «Per quel che riguarda gli ospiti ha aggiunto 19 fanno riferimento alla residenza Santa Chiara e 2 alla residenza Giubileo. Sono in larga parte asintomatici, anche se qualcuno presenta dei lievi sintomi. Naturalmente, tutti sono stati posti in isolamento». «Passando, invece, ai dipendenti ha continuato sono tutti in isolamento fiduciario». «Non appena ci sono stati comunicati i risultati dei tamponi ha concluso abbiamo provveduto a comunicare gli esiti alle famiglie di tutti gli ospiti contagiati che, in questi giorni, sono state costantemente informate sullo stato di salute dei loro cari». Attualmente nella casa di riposo che l'Opera Immacolata concezione gestisce alla Mandria sono presenti 630 ospiti. Ad assisterli ci sono circa 550 dipendenti tra infermieri e operatori socio sanitari.

