È stato un anno difficile da governare anche per la Prefettura. Ma il prefetto Raffaele Grassi arrivato da Foggia ha saputo usare il pugno di ferro nel guanto di velluto come si dice, chiarendo ad esempio ai manifestanti no vax, il perimetro della legge.

«Desidero ringraziare i padovani per il grande senso di responsabilità dimostrato - afferma - La quantità tutto sommato esigua di sanzioni erogate, a fronte del rilevante numero di controlli effettuati, testimonia come le disposizioni sul green pass siano ampiamente rispettate in questa provincia. In questo periodo natalizio l'impegno e l'attenzione delle Forze dell'ordine a garantire la sicurezza e la serenità di tutti sarà massimo. Saranno vigilati i luoghi sensibili e quelli maggiormente affollati, affinché i cittadini possano avvertire la presenza dei dispositivi di vigilanza e la vicinanza degli agenti e dei militari impegnati. Nel formulare i miei migliori auguri per le prossime festività, voglio ancora una volta sottolineare l'importanza di tenere sempre i corretti comportamenti di contrasto alla pandemia, dall'uso della mascherina all'evitare assembramenti. Senza mai dimenticare lo strumento principale nella lotta al virus, così come chiarito dalla scienza, vale a dire la vaccinazione».

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA