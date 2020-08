IL RETROSCENA

PADOVA C'è mancato poco qualche mese fa. Era il momento della scelta, far diventare il centro congressi un progetto multitasking dandogli la possibilità di trasformare una delle sue sale in auditorium, oppure farlo rimanere saldamente incollato alla sua missione. La Fondazione Cassa di Risparmio, forse per i rimorsi di non aver ancora realizzato il piano legato a palazzo Foscarini, l'ex tesoreria di piazza Eremitani, aveva fatto sapere informalmente ai soci pubblici Comune, Provincia e Camera di Commercio, che sarebbe stata disposta a mettere fino a 6 milioni per l'adattamento. La predestinata era la sala Mantegna, la seconda più grande dell'edificio, da 1.100 posti. Essendo sopraelevata gli spazi a piano terra avrebbero potuto ospitare camerini e sale prove.

In quel periodo si susseguono riunioni in Comune da un lato e i costruttori che premono perché devono prendere una direzione o l'altra. Poi arriva il veto del sindaco Giordani.

GIORDANI

Immaginiamo le ragioni. Primo: il sindaco ha ottenuto la promessa da Intesa sanpaolo che si sarebbe fatto il progetto sull'ex tesoreria. Dunque siccome ci ha messo la faccia vuol far pressione sulla Fondazione per ottenerlo. Secondo: opportunità politica. Era Bitonci che aveva sperato di fare l'auditorium al centro congressi, poi scoraggiato dai costi a carico dei soli soci pubblici (a quel tempo). Infine i secondi classificati al bando avrebbero qualcosa da ridire se l'oggetto della sfida fosse cambiato in corsa.

LE SPESE

Ma la storia di quest'opera, sulla quale si potrebbe scrivere un libro, riserva ad ogni passo una sorpresa. Quando venne aggiudicata, nel 2014, costò ai soci pubblici 19 milioni e 300mila euro, 5 milioni in meno della basta d'asta. Ma durante il cammino le sorprese non sono mancate. Come i 3 milioni e 116mila euro necessari per sbancare 4mila tonnellate di amianto ritrovato sul sedime dell'ex palazzo delle nazioni. L'ultima rata il Comune l'ha pagata a Fiera Immobiliare giusto un anno fa.

LE RICHIESTE

Inoltre il raggruppamento che si è aggiudicato l'opera guidato dalla Vittadello (Con Guerrato e Consorzio stabile Pedron) in questi mesi ha inoltrato riserve per 4,4 milioni di euro complessivi. Le riserve sono la richiesta di maggiori finanziamenti per problemi e costi superiori arrivati in corso d'opera. Una richiesta imperativa tanto che se non si giunge a un accordo si finisce in tribunale. Di questi, 3,9 milioni sono stati richiesti per il ritardo nella consegna del cantiere, 356 mila euro per la progettazione dell'adattamento ad auditorium, poi saltato, e 150 mila per i ritardi e le spese sostenute durante l'emergenza Covid. Il che porterebbe il centro congressi da 19 a 26,8 milioni di euro.

Di solito in questioni di questo genere si tende a mettersi d'accordo. Le trattative sono in corso ma il nero su bianco non c'è. La strada passa per l'affidamento al consorzio di una parte di spese tecniche per migliorie, dalle sedute agli schermi, in cambio del ritiro delle riserve.

LA SCHEDA

Quello che sta nascendo in fiera è il più grande centro congressi del Triveneto, capace di 3.500 posti. Sarà dotato di due grandi sale: la Giotto da 1.600 posti, la Mantegna da 1.100, più altre 5 da 150 posti. Sono oltre 100mila i metri cubi costruiti su una superficie di 15.500 metri quadrati. Per farci stare un edificio alto 23 metri, lungo 130 e largo 45. I congressisti troveranno anche un bistrot a piano terra un ristorantino esclusivo ai piani superiori con una zona catering e due bar. É già partita l'organizzazione dei convegni.

Mauro Giacon

