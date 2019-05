«Auditorium, nel 2022 la casa della musica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAPADOVA «Siamo pronti ad aiutare il Comune di Padova per fare un grande dono alla città. Contiamo di chiudere la partita entro questa estate. Io ci credo». Parole e musica - è proprio il caso di dirlo - di Gilberto Muraro. Il presidente della Fondazione Cariparo conferma la volontà di contribuire in modo decisivo alla realizzazione del nuovo auditorium in piazza Eremitani. «Sorgerebbe una vera e propria casa della musica - evidenzia Muraro -. Per vederla pronta ci vorranno tre anni. Se tutto filerà liscio, il 2022 potrebbe...