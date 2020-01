Auditorium al Castello: nella chiesa musica e teatro

LA TRASFORMAZIONE

PADOVA Nella maison de la culture non può mancare un auditorium. Per la musica e gli spettacoli teatrali. Trecentoquaranta posti a sedere sono perfetti per un gioiello destinato agli eventi in un contesto di enorme suggestione: il Castello dei Carraresi, nella pizza omonima, nel cuore della città. E va proprio in questa direzione, infatti, il progetto per ridare vita alla chiesa dell'ex struttura penitenziaria che verrà messa poi i disposizione dell'Orchestra di Padova e del Veneto, sia per i concerti che per le prove. Poco prima di Natale, infatti, l'assessore Andrea Colasio e il vice presidente dell'Opv Paolo Giaretta hanno effettuato un sopralluogo assieme all'architetto Domenico Lo Bosco dell'Edilizia Monumentale in vista appunto della definizione dell'elaborato.

L'IDEA

Il presupposto è duplice: attribuire le funzioni culturali al vecchio penitenziario e proseguire nell'opera di rilancio dell'Opv. «Grazie alla nuova direzione, in primis Giaretta - ha spiegato Colasio - l'Opv nell'ultimo periodo ha fatto registrare un aumento del pubblico, degli abbonati e delle attività, a conferma che il periodo critico è alle spalle e che quindi sta tornando la grande Orchestra di Padova e del Veneto. Immaginare quindi di inserirla al'interno del Catsello significa darle ulteriore impulso. Qui, infatti, troveranno ospitalità varie attività culturali e quindi per esempio design e musica coabiteranno benissimo».

Una porzione del lato nord dell'ex carcere, poi, ospiterà al pianterreno un allestimento dedicato all'epopea carrarese: questa ala dell'antico immobile ha emergenze significative e quindi necessita di un ulteriore restauro. In particolare c'è tutta la parte affrescata che sarà sottoposta a un delicato intervento di ripristino. Compresa la chicca contenuta all'interno della stanza 77, dove si trova appunto un affresco in cui si vede lo stemma araldico di Ludovico d'Angiò d'Ungheria, alleato di Padova contro Venezia: l'immagine che verrà sistemata mostra il cigno con un ferro di cavallo in bocca.

L'ASSEGNAZIONE

Intanto sono stati assegnati i lavori di ristrutturazione della parte sud est del Castello, che dà su via Tiso da Camposampiero. Espletato il bando è stata stilata la classifica delle ditte che hanno presentato l'offerta e poi gli uffici di Palazzo Moroni hanno valutato la congruità delle proposte pervenute e alla fine, considerato che alcune si candidavano con contratti troppo al ribasso, e quindi poco realistici, alla fine è stata individuata un'impresa del nordest. «Era doveroso - ha detto ancora Colasio - effettuare dei controlli, tenuto conto che stiamo parlando di un appalto di 5 milioni e 400mila euro. La ditta prescelta ha i requisiti standard e quindi a breve inizieranno i lavori che daranno il via a questa operazione di rigenerazione architettonica sul lato che si vede a sinistra entrando. Sarà un'operazione radicale, che implicherà il rifacimento degli impianti elettrici e di riscaldamento, la predisposizione dell'illuminazione e l'inserimento degli infissi. Nel frattempo verrà predisposto un secondo bando di gara per l'allestimento museale della collezione Bortolussi: all'interno della chiesa, momentaneamente trasformata in deposito, sono state montate delle scaffalature altissime dove sono stati collocati i tremila oggetti che poi verranno catalogati in vista dell'esposizione. «Intanto possiamo lavorare su una pre-figurazione degli spazi espositivi. Quindi entro sei mesi - assicura l'assessore alla Cultura - il progettista potrà determinare la collocazione di ogni singolo pezzo nell'assetto definitivo. C'è un comitato-tecnico scientifico già al lavoro, di cui fanno parte docenti di Storia del design, un componente della famiglia Bortolussi, il sottoscritto e alcuni tecnici comunali. Sarà poi un architetto che si occupa di allestimento di design a predisporre il progetto finale. Fra 12-16 mesi finiranno i cantieri sul lato sud e in parallelo intanto si lavorerà per questi tre piani dedicati alla mostra».

Nicoletta Cozza

