BORGO VENETO Attilio era un pioniere dell'agricoltura: è stato il primo terzista del padovano a dedicarsi alle barbabietole da zucchero. Ex presidente Coldiretti negli anni Ottanta e insignito anche dell'onorificenza di cavaliere, con lui se ne va un pezzo di storia agricola della nostra provincia. Attilio Frigo, 92enne di Borgo Veneto, si è arreso al Covid venerdì notte all'ospedale di Schiavonia, dopo quasi un mese e mezzo di malattia. Era entrato al Madre Teresa di Calcutta il 10 dicembre scorso. L'anziano soffriva di qualche disturbo al cuore «ma era ancora in gamba: camminava e mangiava da solo», precisa Sandrino, uno dei due figli.

In un primo momento il 92enne ha reagito bene alle cure. Motivo per cui, lunedì della scorsa settimana, è stato trasferito nel reparto Covid di Montagnana, destinato ai pazienti in via di guarigione. Poi però ha avuto una ricaduta: il ritorno a Schiavonia purtroppo non è servito a evitare il triste epilogo. Attilio viveva nella località di Saletto insieme alla moglie Carolina. «Ha speso la vita in agricoltura racconta il figlio, fiero dei risultati raggiunti da papà . É riuscito a costruire da solo la sua fortuna, permettendo a me e a mio fratello Renato di studiare». Attilio ha scommesso sulla bieticoltura negli anni in cui la barbabietola da zucchero non era ancora così diffusa nelle campagne della Bassa padovana. «Si è procurato i macchinari necessari a fare il terzista. All'epoca sembrava un azzardo, tutti lo davano per pazzo, invece lui è stato lungimirante», afferma Sandrino. A Saletto Attilio era molto conosciuto e benvoluto: faceva parte dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e non perdeva occasione per partecipare alla vita della comunità, sia che si trattasse delle celebrazioni civili in occasione del 25 aprile o del 4 novembre, sia che si trattasse di pranzi organizzati dalla parrocchia. L'addio verrà celebrato martedì alle 15 nella chiesa di Santa Margherita d'Adige.

