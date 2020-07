L'INTERVISTA

CAMPOSAMPIERO «All'istituto Bonora, dopo la scoperta della positività delle due infermiere e delle due operatrici camerunensi che hanno contagiato una operatrice socio sanitaria che lavorava con loro e due pazienti, ora in isolamento, siamo comunque tranquilli e fiduciosi. Il primo screening di tamponi ci dice che l'infezione è limitata. Due mesi fa abbiamo passato di peggio con l'urgenza di gestire contemporaneamente una ventina di positivi al Covid. Quello che mi rammarica profondamente è l'irresponsabilità di infermiere professioniste che non possono rischiare di frequentare luoghi affollati in questi tempi di pandemia. Mi rammarica anche la decisione di impedire nuovamente ai familiari di visitare gli ospiti». Vittorio Casarin, presidente del consiglio di amministrazione del centro servizi Anna Maria Moretti Bonora, si dichiara ottimista sulle conseguenze del focolaio scoppiato nella struttura per anziani di Camposampiero a causa del Coronavirus portato dalle professioniste di una cooperativa esterna che avevano partecipato alla commemorazione funebre della comunità camerunense di un connazionale a Padova lo scorso 4 luglio.

Presidente, sono stati giorni frenetici di grande preoccupazione per tutti. Cosa è stato fatto per impedire la diffusione del contagio?

«Quando abbiamo saputo della positività che circolava nella nostra struttura abbiamo immediatamente fatto i tamponi a tutti. Nei giorni scorsi abbiamo sottoposto al test tutte le persone che potenzialmente sono state avvicinate o hanno avuto a che fare con le donne contagiate. Domani (lunedì per chi legge, ndr) avremo il responso della seconda ondata di esami. Giovedì prossimo abbiamo previsto anche un terzo screenig per non lasciare nulla al caso. Alla fine sarannpo effettuati 400 prelievi e credo che i numeri saranno contenuti».

Quali sono le condizioni dei positivi al virus?

«Tutte le persone contagiate sono asintomatiche e stanno bene: i due ospiti del Bonora sono stati trasferiti in isolamento. Entrambi sono nel reparto di astanteria creato appositamente durante l'emergenza sanitaria. L'area conta sei posti letto proprio per far trascorrere il periodo di quarantena con la massima accortezza. É stata un'idea del nostro segretario Stefano Gallo, che approfitto per ringraziare».

Come hanno reagito gli ospiti e i loro famigliari al nuovo lockdown?

«Ci vuole pazienza. Non avrei mai voluto chiudere ancora le porte ai parenti dei nostri ospiti. La decisione più sofferta è proprio: impedire ai familiari di visitare i loro cari, come ai tempi di massima emergenza del Covid. Mi fa rabbia pensare che per l'imprudenza di certi atteggiamenti di professioniste del settore le conseguenze ricadano su tutti. Comunque spero, con tutto il cuore, che già la prossima settimana, a meno di clamorose novità, potranno riprendere le visite».

Lei non giustifica il comportamento poco prudente delle infermiere che hanno partecipato ad un evento di massa come la commemorazione a Padova del camerunense morto in Africa. Ci saranno delle conseguenze per le lavoratrici?

«Sicuramente prenderemo provvedimenti nei confronti delle cooperative nelle quali lavorano. Queste imprese devono garantire la serietà del comportamento di chi viene a stretto contatto con le persone malate e anziane. Ora pretenderemo da chi si presenterà per accedere nei reparti di avere a disposizione dei test settimanali. É il minimo».

Luca Marin

