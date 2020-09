ATTESA FINITA

PADOVA La scuola si rimette in moto. Oggi si inaugura l'inizio dei test d'ingresso all'università con la prova di Veterinaria ma è anche il giorno di inizio per la maggioranza dei corsi di recupero nelle scuole superiori. Test e corsi condizionati dal Coronavirus. In città nelle prossime due settimane arriveranno più di undicimila giovani che sosterranno i test d'ingresso, a cui si devono aggiungere circa 300 studenti delle superiori che affluiranno a Padova da tutta la provincia per sostenere i corsi di recupero. Un numero imponente che necessita di un'organizzazione serrata.

L'ORGANIZZAZIONE

«Abbiamo inviato una mail a tutti gli iscritti con le istruzioni così che siano preparati spiega la prorettrice alla Didattica, Daniela Mapelli L'organizzazione è iniziata ad aprile, ci aspettavamo grandi numeri e ci siamo preparati con grande anticipo, affittando quattro padiglioni della Fiera (il 5, il 7, l'8 e l'11) e distribuendo l'afflusso da tre accessi (da via Tommaseo, da via Goldoni e da via Ricci). L'esame è alle 12 ma si comincia a entrare dalle 9 a seconda della lettera del cognome e si viene guidati all'interno del padiglione designato: Veterinaria sarà al 7. I padiglioni, a loro volta, sono suddivisi in quadranti e gli iscritti saranno smistati a seconda della data di nascita». Banchi distanziati, gel igienizzante, set di mascherine per chi ne avesse bisogno ma anche un bagno e un guardaroba per ogni padiglione. Ci sarà anche una nursery nel caso in cui ci fossero delle candidate al test che devono interrompere per allattare. Non sarà possibile farsi accompagnare e sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata della prova. All'ingresso della Fiera i candidati dovranno igienizzarsi le mani e, per sveltire le procedure, ognuno dovrà avere a portata di mano il documento di identità e un'autocertificazione già compilata che attesti il proprio buon stato di salute.

I NUMERI

Dopo Veterinaria (885 iscritti contro i 912 del 2019) sarà la volta di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria (3382 iscritti, l'anno scorso erano 3056) e Farmacia (357 iscritti, l'anno prima erano 430) il giovedì mattina. Seguiranno il 4 settembre Scienze farmaceutiche applicate (160 iscritti), il 7 settembre Biotecnologie mediche (75 iscritti) e Biotecnologie farmaceutiche (54 candidati), l'8 settembre Professioni sanitarie (3518 iscritti contro i 3824 dello scorso anno ma le iscrizioni sono ancora aperte), il 9 settembre Scienze motorie (600 candidati) e Scienze dell'educazione e della formazione (681 candidati), il 10 settembre il corso in inglese di Medicina e Chirurgia (625 iscritti) per finire con il 16 settembre che vedrà lo svolgersi del test di Scienze della formazione primaria (683 iscritti).

Oltre ai test d'ingresso per i corsi di laurea a numero chiuso ci saranno anche la prova di accesso per la Scuola Galileiana e quella per le Scuole di specializzazione che si terrà il 22 settembre contemporaneamente in tutta Italia.

I PIÙ GIOVANI

Aprono le porte per la prima volta agli studenti anche 30 scuole superiori per i corsi di recupero. Sono circa 300 i ragazzi che li seguiranno in presenza e ogni scuola si è organizzata a suo modo, in attesa di ricevere istruzioni più precise dal comitato tecnico-scientifico (riunitosi ieri). Ma ci sono anche scuole che hanno preferito adottare la didattica a distanza per i corsi di recupero. «Partiremo la settimana prossima, questa la utilizzeremo per approntare le ultime direttive e prepararci dice Alberta Angelini, preside del liceo scientifico Fermi Abbiamo preferito fare i corsi a distanza e saranno coinvolti 200 studenti. È una modalità che i nostri ragazzi conoscono bene e in questo modo garantiamo loro sicurezza. Certo, le lezioni saranno tutte in presenza e utilizzeremo la didattica a distanza solo per le attività complementari, come appunto i corsi di recupero».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA