L'APPELLO

PADOVA Il sindaco lancia ai padovani il suo appello alla responsabilità. «Soprattutto durante queste festività il rischio contagio non c'è solo fuori casa. Anche all'interno delle mura domestiche bisogna fare moltissima attenzione». É di ieri l'allarme dei primari, riportato dal Gazzettino, secondo cui ad alto rischio contagio sarebbero soprattutto gli incontri in famiglia. Incontri che, durante le festività natalizie, rischiano di moltiplicarsi e di avere una conseguenza inevitabile: aumentare a dismisura la pressione sui nostri ospedali che, già ora, sono in grave sofferenza. Un rischio che non è affatto sfuggito a Giordani.

IL MONITO

«Il Natale è un momento di vita e affetto verso i nostri cari, non trasformiamolo in una lunga serie di piccole-grandi tragedie. Dobbiamo capire che nelle nostre case chi decide non può essere lo Stato, ma noi che ci abitiamo. Bisogna accettare che questo sarà un Natale molto diverso, niente pranzi allargati, cenoni, brindisi per gli auguri. Limitiamo i contatti anche tra parenti- ha esordito il primo cittadino - Nell'accettarlo rendiamo le rinunce meno pesanti sapendo che quello prossimo sarà, con ogni probabilità, un periodo festivo molto più sereno». «I medici ci mettono in guardia, i primari delle terapie intensive ce lo stanno dicendo da mesi, nelle abitazioni private ci sono grandi rischi legati a una molteplicità di fattori ha detto, ancora, il numero uno di palazzo Moroni - Luoghi chiusi, spesso non spaziosi, dove siamo istintivamente portati ad abbassare le difese e le attenzioni. Dobbiamo imporci la massima cautela, a partire da chi vi parla. Pensiamo ai tanti casi che sentiamo in cui un figlio contagia la mamma, un nipote, il nonno. Non mettiamoci nella condizione postuma di essere inconsolabili quando il danno è fatto, ma agiamo con buon senso e rigore per prevenire queste situazioni di rischio, semplicemente evitandole o usando maniacali attenzioni».

IL TIMORE

«Questo potrebbe essere un Natale di picco per poi scendere o l'inizio di una nuova devastante ondata. Deciderlo spetta a tutti noi e il contesto amicale e familiare gioca un ruolo decisivo ha concluso - I numeri li vediamo tutti, in Veneto non stanno scendendo, compresi quelli dei morti. É una tragedia immensa, imploro i padovani di aiutarci e di aiutare loro stessi e la comunità. Si pensa sempre che tocchi a qualcun altro, ma non è così. Ribadisco inoltre da subito che se la situazione porterà le autorità competenti, o la Regione o lo Stato a prevedere nuove temporanee restrizioni dobbiamo essere pronti ad accettarle senza polemiche, è un momento duro, serve rimanere compatti e serve una grande unità anche tra forze che la pensano diversamente. Verificare misure omogenee almeno su base regionale se sarà il caso è per me l'unica modalità efficace, come sindaci possiamo agire su territori limitati, ma il nostro tessuto sociale ci porta a vasti scambi e contatti di area ben più vasta. Agire su singoli comuni rischia di essere inefficace e quindi inutile ai fini del contenimento del contagio, in ogni caso in settimana faremo una valutazione complessiva con le autorità competenti e capiremo il da farsi».

IL MESSAGGIO

Insomma il messaggio di Giordani è più che chiaro: ora tutti devono fare la loro parte. Anche se nel chiuso delle quattro mura domestiche durante le festività natalizie non ci potrà essere nessun controllo, è fondamentale che ognuno utilizzi il buon senso. Diversamente, a gennaio la curva dei contagi e dei decessi potrebbe registrare una nuova insidiosissima impennata.

